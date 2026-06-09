    • 9 de junio de 2026 - 08:33

    Acertó los últimos 4 campeones del Mundo y ahora vaticinó quién ganará el Mundial 2026

    Una famosa empresa ejecutó su tradicional simulación digital y el resultado encendió los comentarios en las redes sociales.

    Campeones mundiales.

    Campeones mundiales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre quién levantará la Copa del Mundo comienzan a multiplicarse. Entre ellas sobresale la de un economista y analista financiero que se hizo famoso por haber acertado los campeones de las últimas ediciones de la máxima cita del fútbol.

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    Se trata de Joachim Klement, creador de un modelo matemático que combina variables como el Producto Bruto Interno per cápita, la población, la temperatura promedio de cada país, la ventaja de ser anfitrión y la posición en el ranking FIFA para proyectar el rendimiento de las selecciones.

    Según su pronóstico para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el campeón será la selección de Selección de Países Bajos, que obtendría por primera vez en su historia el título mundial. De acuerdo con la simulación, los neerlandeses derrotarían a Selección de Portugal en la final.

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    El modelo también proyecta un recorrido complicado para la Selección Argentina. Según el análisis, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni avanzaría más allá de la fase de grupos, pero quedaría eliminado en cuartos de final frente a Portugal.

    Klement ganó notoriedad porque sus modelos señalaron previamente a Selección de Alemania, Selección de Francia y Selección Argentina como campeones antes de que se disputaran esos torneos. Sin embargo, el propio especialista suele aclarar que sus predicciones tienen un componente lúdico y que el fútbol conserva una importante cuota de imprevisibilidad.

    Aunque se trata apenas de una proyección estadística y no de una garantía de éxito, el pronóstico ya comenzó a generar debate entre los fanáticos, especialmente porque deja fuera del título a varios de los grandes favoritos que aparecen en las apuestas previas al torneo.

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