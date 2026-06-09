    • 9 de junio de 2026 - 08:41

    La otra "Selección argentina" que tendrá el Mundial 2026: los técnicos que dirigirán en la Copa del Mundo

    Se trata de los argentinos que estarán al frente de diferentes países para hacer historia en el torneo mundialista.

    Técnicos del Mundial 2026.

    Técnicos del Mundial 2026.

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    Cuando comience el Mundial 2026, la presencia argentina no se limitará a los futbolistas que representarán a la Albiceleste. También habrá una fuerte impronta nacional en los bancos de suplentes, con seis entrenadores argentinos al frente de distintas selecciones que buscarán hacer historia en la máxima cita del fútbol.

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    El grupo está encabezado por Lionel Scaloni, quien intentará defender el título conseguido por la Selección Argentina en Qatar 2022. Pero no será el único representante nacional en el torneo. También estarán Marcelo Bielsa con Uruguay, Néstor Lorenzo con Colombia, Sebastián Beccacece con Ecuador, Gustavo Alfaro con Paraguay y Mauricio Pochettino al mando del seleccionado anfitrión estadounidense.

    La cifra representa una muestra del prestigio que han ganado los entrenadores argentinos en el fútbol internacional. Cada uno llegó al Mundial por caminos diferentes: algunos construyeron su carrera en Sudamérica, otros se consolidaron en Europa y varios protagonizaron exitosos procesos clasificatorios con sus selecciones.

    Entre los casos más destacados aparece el de Bielsa, referente de varias generaciones de entrenadores y actual conductor de Uruguay, mientras que Alfaro logró devolver a Paraguay a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia. Por su parte, Lorenzo consolidó a Colombia como una de las selecciones más competitivas del continente y Beccacece confirmó el crecimiento de Ecuador en las Eliminatorias.

    En tanto, Pochettino afrontará el desafío de liderar a Estados Unidos en su Mundial como anfitrión, mientras que Scaloni buscará extender uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

    Así, además de los jugadores que saltarán al campo de juego, Argentina tendrá una presencia destacada fuera de las líneas de cal, con una verdadera "selección de entrenadores" repartida entre varios de los equipos que participarán de la Copa del Mundo 2026.

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