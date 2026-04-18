Mirtha Legrand no estará y Juana Viale la reemplaza en su programa

Mirtha Legrand no podrá conducir su programa por un cuadro gripal y será reemplazada por Juana Viale, quien llevó tranquilidad sobre su salud.

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La salud de Mirtha Legrand generó preocupación este sábado tras confirmarse que no podrá estar al frente de su programa. Su nieta tomó la posta y llevó tranquilidad.

Mirtha Legrand: Juana Viale toma el lugar La actriz Juana Viale confirmó que reemplazará a su abuela Mirtha Legrand en el programa “La noche de Mirtha”, debido a que la histórica conductora, de 99 años, atraviesa un cuadro gripal leve que le impide presentarse este fin de semana.

Según se informó desde el entorno del ciclo, se trata de un resfrío sin complicaciones, por lo que la ausencia será momentánea. La propia conductora se expresó en redes sociales para llevar tranquilidad: aseguró que se encuentra bien y que regresará a la televisión en los próximos días.

En un video difundido, Viale explicó la situación con naturalidad: indicó que su abuela “tiene tos y no puede venir”, y destacó que asumirá la conducción del programa tanto sábado como domingo, manteniendo la continuidad del histórico ciclo televisivo.