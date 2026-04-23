Cuáles son señales poco conocidas que alertan sobre la falta de hierro en el organismo

Detectar a tiempo las señales insospechadas de deficiencia de hierro puede transformar la salud y la calidad de vida de quienes presentan mayor riesgo. Mujeres con menstruación abundante, embarazadas, adolescentes, personas con dietas vegetarianas o veganas, atletas y quienes padecen afecciones digestivas suelen ser los más afectados.

Sin un tratamiento adecuado, la carencia de este mineral puede causar fatiga y complicaciones como la anemia ferropénica o problemas cardíacos .

La deficiencia de hierro es una de las carencias nutricionales más frecuentes y suele pasar inadvertida durante largos periodos . Este mineral es esencial para la producción de hemoglobina, componente de los glóbulos rojos responsable del transporte de oxígeno, y también participa en funciones cerebrales, musculares y celulares.

Si el organismo no recibe suficiente hierro, se reduce la cantidad de oxígeno que la sangre puede distribuir, lo que da lugar a síntomas que afectan distintas funciones vitales. En casos graves, esto puede desencadenar anemia ferropénica, con manifestaciones que incluyen debilidad, mareo, dificultad respiratoria y, en ocasiones, arritmias cardiacas.

Diversos síntomas poco conocidos pueden advertir sobre la deficiencia de hierro antes de que se presenten cuadros graves. Según la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia, estos signos incluyen antojos inusuales, alteraciones en uñas, caída de cabello, manos y pies fríos, dificultad para tragar, esclerótica azulada, problemas de concentración y tinnitus pulsátil.

Además, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) reconocen estos síntomas como manifestaciones tempranas de la carencia de hierro y subrayan la importancia de su detección precoz para evitar complicaciones mayores.

12 señales de deficiencia de hierro

Identificar estas señales y consultar con un profesional de la salud es clave para prevenir consecuencias graves y mejorar el bienestar, como señala la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia. Esta recomendación es respaldada también por la Mayo Clinic, institución médica estadounidense que advierte sobre la importancia de reconocer síntomas tempranos de deficiencia de hierro para evitar complicaciones como la anemia y trastornos asociados: