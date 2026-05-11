    • 11 de mayo de 2026 - 08:01

    Hualilán: acciones con 80 proveedores locales y el desafío de tener la primera colada de mineral a fines de mayo

    Leonel Saavedra, jefe de Geología de Hualilán brindó detalles sobre el estado actual del proyecto minero que se encuentra en pleno proceso de extracción.

    Hualilán

    Hualilán

    Foto:

    Por Celeste Roco Navea

    En el marco de la Expo San Juan Minera, el jefe de Geología de Hualilán Leonel Saavedra conversó con DIARIO DE CUYO sobre la realidad actual del proyecto minero, que se encuentra en proceso de extracción de minerales, cuyo procesamiento se está llevando a cabo en Casposo, Calingasta. Trabajo comunitario, apuesta a la mano de obra local y proyecciones a continuar trabajando en la zona por más de una década.

    Leé además

    Los nuenos dividendos de Veladero.

    Barrick superó los u$s5.200 millones tras un fuerte aumento de producción en Veladero
    Entre los adelantos que dejó la feria, Leonardo Guevara de Vicuña confirmó que el primer eje de trabajo que tienen está la línea eléctrica de 500 KV.     

    Confianza plena en el inicio del cobre, pero no ya: lo que se viene después de la feria minera

    Por Carolina Putelli

    Tras la reactivación del proyecto minero, uno de los hitos sucedidos este año fue el transporte de mineral desde Ullum hasta la planta de Casposo. Conforme explicó el profesional se trata de una etapa de bajo riesgo de inversiones. Sobre ello detalló: “Queremos adelantar un poco de cashflow mientras avanzan los estudios de prefactibilidad, de una etapa grande, cuyos primeros datos preliminares arrojan 14 años de vida de mina”.

    Este detalle no es menor teniendo en cuenta que, conforme a las proyecciones que realiza la empresa Challenger Gold, se estima un impacto en San Juan en regalías por 300 millones de dólares y 600 millones de dólares en ingresos para el país.

    Con relación a lo que tiene que ver con la mano de obra local, Saavedra explicó que se trabaja con empresas tercerizadas. “Se llegó a un acuerdo para que las empresas prioricen la mano de obra local. Tenemos un 20% de mano de obra de Ullum y un 7% de Calingasta. Estamos en pos de sumar mano de obra local como también proveedores locales”, destacó.

    El trabajo con los proveedores locales se viene desarrollando desde hace tiempo, y han realizado acciones en conjunto con unos 80 proveedores, 60 de Ullum y 20 del departamento cordillerano. El propósito de los encuentros fue generar oportunidades de colaboración, apuntando al uso de insumos locales.

    Embed

    La intención de la empresa es poder seguir ampliando el porcentaje de mano de obra local, como también de acciones que se vuelcan a la comunidad.

    Primera colada de minerales en Hualilán, para fines de mayo

    En minería colada es el término que recibe la etapa final de fundición donde el metal líquido como oro, plata, cobre o hierro se vierte en moldes para solidificarse en lingotes, barras, doré o piezas. Con el traslado del material a la planta ubicada en Calingasta, la pregunta era cuándo esos minerales saldrían al mercado.

    En ese marco el geólogo Saavedra adelantó que esperan a fin de mano poder tener la primera colada, lo que representaría sin duda un gran avance en el proceso de explotación de la mina.

    Gracias a ello se podrá avanzar en la exportación, lo que se traduce en regalías mineras. Estos avances llevarán a que Challenger Gold pase de ser un proyecto explotador a uno productor de metales preciosos, mientras se consolida para la operación minera a gran escala.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    expo minera san juan 2026: cierre distendido, con golf y un almuerzo bajo el sol sanjuanino

    Expo Minera San Juan 2026: cierre distendido, con golf y un almuerzo bajo el sol sanjuanino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mining & wine reunio a empresarios mineros y bodegas sanjuaninas en una noche de networking y degustaciones

    Mining & Wine reunió a empresarios mineros y bodegas sanjuaninas en una noche de networking y degustaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    claudio zuchovicki analizo el impacto de la mineria en la economia ante empresarios sanjuaninos

    Claudio Zuchovicki analizó el impacto de la minería en la economía ante empresarios sanjuaninos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Orrego le confirmó a CUYO MINERO que pronto enviará la Ley de Proveedores a Diputados: "Queremos que se trate lo antes posible"

    Por Soledad González