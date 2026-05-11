Hualilán: acciones con 80 proveedores locales y el desafío de tener la primera colada de mineral a fines de mayo

En el marco de la Expo San Juan Minera, el jefe de Geología de Hualilán Leonel Saavedra conversó con DIARIO DE CUYO sobre la realidad actual del proyecto minero, que se encuentra en proceso de extracción de minerales, cuyo procesamiento se está llevando a cabo en Casposo, Calingasta. Trabajo comunitario, apuesta a la mano de obra local y proyecciones a continuar trabajando en la zona por más de una década.

Confianza plena en el inicio del cobre, pero no ya: lo que se viene después de la feria minera

Tras la reactivación del proyecto minero, uno de los hitos sucedidos este año fue el transporte de mineral desde Ullum hasta la planta de Casposo. Conforme explicó el profesional se trata de una etapa de bajo riesgo de inversiones. Sobre ello detalló: “Queremos adelantar un poco de cashflow mientras avanzan los estudios de prefactibilidad, de una etapa grande, cuyos primeros datos preliminares arrojan 14 años de vida de mina”.

Este detalle no es menor teniendo en cuenta que, conforme a las proyecciones que realiza la empresa Challenger Gold, se estima un impacto en San Juan en regalías por 300 millones de dólares y 600 millones de dólares en ingresos para el país.

Con relación a lo que tiene que ver con la mano de obra local, Saavedra explicó que se trabaja con empresas tercerizadas. “Se llegó a un acuerdo para que las empresas prioricen la mano de obra local. Tenemos un 20% de mano de obra de Ullum y un 7% de Calingasta. Estamos en pos de sumar mano de obra local como también proveedores locales”, destacó.

El trabajo con los proveedores locales se viene desarrollando desde hace tiempo, y han realizado acciones en conjunto con unos 80 proveedores, 60 de Ullum y 20 del departamento cordillerano. El propósito de los encuentros fue generar oportunidades de colaboración, apuntando al uso de insumos locales.

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La intención de la empresa es poder seguir ampliando el porcentaje de mano de obra local, como también de acciones que se vuelcan a la comunidad.

Primera colada de minerales en Hualilán, para fines de mayo

En minería colada es el término que recibe la etapa final de fundición donde el metal líquido como oro, plata, cobre o hierro se vierte en moldes para solidificarse en lingotes, barras, doré o piezas. Con el traslado del material a la planta ubicada en Calingasta, la pregunta era cuándo esos minerales saldrían al mercado.

En ese marco el geólogo Saavedra adelantó que esperan a fin de mano poder tener la primera colada, lo que representaría sin duda un gran avance en el proceso de explotación de la mina.

Gracias a ello se podrá avanzar en la exportación, lo que se traduce en regalías mineras. Estos avances llevarán a que Challenger Gold pase de ser un proyecto explotador a uno productor de metales preciosos, mientras se consolida para la operación minera a gran escala.