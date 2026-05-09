Expo Minera San Juan 2026: cierre distendido, con golf y un almuerzo bajo el sol sanjuanino

Bajo un cielo despejado y con el imponente marco del Club Amancay, San Juan vivió este sábado una jornada que marcó un hito en la agenda empresarial local. Se trató de la primera edición de la “Copa Andina - Golf & Minería”, un evento diseñado para estrechar lazos entre empresas mineras, proveedores e inversores, combinando la precisión del deporte de los 18 hoyos con el pulso de los negocios.
La iniciativa, que contó con el auspicio de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, se inspiró en el exitoso formato chileno de "La Copa de la Minería". El objetivo es claro: consolidar a la provincia no solo como un polo extractivo de relevancia internacional, sino también como un espacio de encuentro estratégico para la toma de decisiones y el fortalecimiento del networking sectorial.
La actividad comenzó temprano, pasadas las 8:00, con un desayuno de bienvenida donde los participantes pudieron distenderse antes de salir al campo. El torneo no estuvo reservado únicamente para expertos; la organización incluyó una clínica de golf para no jugadores, permitiendo que referentes del sector minero que no practican el deporte pudieran dar sus primeros pasos y compartir el espacio común.
"Este tipo de eventos permite bajar el ritmo de la oficina y generar vínculos humanos que son fundamentales para el desarrollo de grandes proyectos mineros", destacaron desde la organización.
El cierre y la premiación
Tras una mañana de intensa competencia y charlas técnicas, el evento se trasladó a la sede social del club. Cerca de las 14:00 horas, se realizó un cóctel de cierre, donde se llevó a cabo la entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías y del cual también participó el gobernador Marcelo Orrego y otros funcioanrios.
Con esta primera edición, la Copa Andina aspira a instalarse definitivamente en el calendario anual sanjuanino, proyectándose como un "clásico" que acompañe el crecimiento de la minería en la región, uniendo a la provincia con los principales centros de inversión a través de la pasión por el deporte.