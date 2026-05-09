Expo Minera San Juan 2026: cierre distendido, con golf y un almuerzo bajo el sol sanjuanino

Bajo un cielo despejado y con el imponente marco del Club Amancay , San Juan vivió este sábado una jornada que marcó un hito en la agenda empresarial local. Se trató de la primera edición de la “Copa Andina - Golf & Minería” , un evento diseñado para estrechar lazos entre empresas mineras, proveedores e inversores, combinando la precisión del deporte de los 18 hoyos con el pulso de los negocios.

Mining & Wine reunió a empresarios mineros y bodegas sanjuaninas en una noche de networking y degustaciones

La iniciativa, que contó con el auspicio de Diario de Cuyo y Diario Los Andes , se inspiró en el exitoso formato chileno de "La Copa de la Minería". El objetivo es claro: consolidar a la provincia no solo como un polo extractivo de relevancia internacional, sino también como un espacio de encuentro estratégico para la toma de decisiones y el fortalecimiento del networking sectorial.

La actividad comenzó temprano, pasadas las 8:00, con un desayuno de bienvenida donde los participantes pudieron distenderse antes de salir al campo. El torneo no estuvo reservado únicamente para expertos; la organización incluyó una clínica de golf para no jugadores, permitiendo que referentes del sector minero que no practican el deporte pudieran dar sus primeros pasos y compartir el espacio común.

image

"Este tipo de eventos permite bajar el ritmo de la oficina y generar vínculos humanos que son fundamentales para el desarrollo de grandes proyectos mineros", destacaron desde la organización.

El cierre y la premiación

Tras una mañana de intensa competencia y charlas técnicas, el evento se trasladó a la sede social del club. Cerca de las 14:00 horas, se realizó un cóctel de cierre, donde se llevó a cabo la entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías y del cual también participó el gobernador Marcelo Orrego y otros funcioanrios.

image

Con esta primera edición, la Copa Andina aspira a instalarse definitivamente en el calendario anual sanjuanino, proyectándose como un "clásico" que acompañe el crecimiento de la minería en la región, uniendo a la provincia con los principales centros de inversión a través de la pasión por el deporte.