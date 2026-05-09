    • 9 de mayo de 2026 - 10:18

    Mining & Wine reunió a empresarios mineros y bodegas sanjuaninas en una noche de networking y degustaciones

    El evento realizado en Bodega Jaled, en el marco de la Expo San Juan Minera, convocó a referentes del sector minero, empresarios y representantes de bodegas locales en una propuesta que combinó vinos, gastronomía y música en vivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En el marco de la Expo San Juan Minera, referentes de la industria minera, empresarios y representantes de distintas bodegas sanjuaninas participaron de “Mining & Wine”, un encuentro realizado en Bodega Jaled que combinó networking, degustaciones y espectáculos en vivo en un ambiente distendido.

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    Norma Ramiro, Directora de Asuntos Corporativos, y Caterina Dzugala, Directora de Comunicaciones de Vicu&ntilde;a Corp.

    Norma Ramiro, Directora de Asuntos Corporativos, y Caterina Dzugala, Directora de Comunicaciones de Vicuña Corp.

    La propuesta tuvo lugar luego del cierre de la última jornada de la exposición minera, que finalizó ayer por la tarde, y reunió a actores vinculados a uno de los sectores productivos más importantes de la provincia junto a exponentes de la industria vitivinícola local.

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    Marcos Conca, Gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Glencore Pach&oacute;n.

    Marcos Conca, Gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Glencore Pachón.

    Durante la velada, los asistentes disfrutaron de degustaciones de vinos sanjuaninos, gastronomía y diferentes espacios de recreación pensados para fomentar el intercambio entre empresarios, proveedores y representantes de compañías mineras.

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    Sonia Delgado, Presidenta de Golden Mining y Directora Ejecutiva del Proyecto Hualil&aacute;n.

    Sonia Delgado, Presidenta de Golden Mining y Directora Ejecutiva del Proyecto Hualilán.

    Además, el evento contó con música en vivo y distintas propuestas artísticas que acompañaron la noche, generando un clima de celebración y encuentro entre dos actividades económicas clave para San Juan: la minería y la vitivinicultura.

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    “Mining & Wine” se consolidó así como una de las actividades sociales destacadas en torno a la Expo San Juan Minera, ofreciendo un espacio diferente para fortalecer vínculos, promover productos locales y cerrar la jornada en un entorno relajado y festivo.

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