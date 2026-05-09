Mining & Wine reunió a empresarios mineros y bodegas sanjuaninas en una noche de networking y degustaciones

El fuerte viento sur que sopló durante la madrugada derribó parte de una pared del Jockey Club

San Juan debatió el futuro económico del país con foco en el desarrollo de la provincia

En el marco de la Expo San Juan Minera , referentes de la industria minera, empresarios y representantes de distintas bodegas sanjuaninas participaron de “Mining & Wine” , un encuentro realizado en Bodega Jaled que combinó networking, degustaciones y espectáculos en vivo en un ambiente distendido.

La propuesta tuvo lugar luego del cierre de la última jornada de la exposición minera, que finalizó ayer por la tarde, y reunió a actores vinculados a uno de los sectores productivos más importantes de la provincia junto a exponentes de la industria vitivinícola local.

Norma Ramiro, Directora de Asuntos Corporativos, y Caterina Dzugala, Directora de Comunicaciones de Vicuña Corp.

image Marcos Conca, Gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Glencore Pachón.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de degustaciones de vinos sanjuaninos, gastronomía y diferentes espacios de recreación pensados para fomentar el intercambio entre empresarios, proveedores y representantes de compañías mineras.

image Sonia Delgado, Presidenta de Golden Mining y Directora Ejecutiva del Proyecto Hualilán.

Además, el evento contó con música en vivo y distintas propuestas artísticas que acompañaron la noche, generando un clima de celebración y encuentro entre dos actividades económicas clave para San Juan: la minería y la vitivinicultura.

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“Mining & Wine” se consolidó así como una de las actividades sociales destacadas en torno a la Expo San Juan Minera, ofreciendo un espacio diferente para fortalecer vínculos, promover productos locales y cerrar la jornada en un entorno relajado y festivo.

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