Mining & Wine reunió a empresarios mineros y bodegas sanjuaninas en una noche de networking y degustaciones

El evento realizado en Bodega Jaled, en el marco de la Expo San Juan Minera, convocó a referentes del sector minero, empresarios y representantes de bodegas locales en una propuesta que combinó vinos, gastronomía y música en vivo.
En el marco de la Expo San Juan Minera, referentes de la industria minera, empresarios y representantes de distintas bodegas sanjuaninas participaron de “Mining & Wine”, un encuentro realizado en Bodega Jaled que combinó networking, degustaciones y espectáculos en vivo en un ambiente distendido.
La propuesta tuvo lugar luego del cierre de la última jornada de la exposición minera, que finalizó ayer por la tarde, y reunió a actores vinculados a uno de los sectores productivos más importantes de la provincia junto a exponentes de la industria vitivinícola local.
Durante la velada, los asistentes disfrutaron de degustaciones de vinos sanjuaninos, gastronomía y diferentes espacios de recreación pensados para fomentar el intercambio entre empresarios, proveedores y representantes de compañías mineras.
Además, el evento contó con música en vivo y distintas propuestas artísticas que acompañaron la noche, generando un clima de celebración y encuentro entre dos actividades económicas clave para San Juan: la minería y la vitivinicultura.
“Mining & Wine” se consolidó así como una de las actividades sociales destacadas en torno a la Expo San Juan Minera, ofreciendo un espacio diferente para fortalecer vínculos, promover productos locales y cerrar la jornada en un entorno relajado y festivo.