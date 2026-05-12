Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron una propuesta integral para el desarrollo del ecosistema minero

Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participaron de la 11° edición de la Expo Internacional San Juan Minera 2026 , uno de los encuentros más relevantes de la industria minera argentina, que se realizó del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario de San Juan.

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Durante las tres jornadas, el banco junto a la unidad minera estuvieron presentes con un stand de 100 m2, totalmente equipado, con un equipos de oficiales de negocios especializados, donde recibieron a empresas y referentes del sector, participando de los espacios de networking y charlas previstas en la agenda oficial.

“La Expo Internacional San Juan Minera representa el espacio ideal donde confluyen los principales actores de la actividad. Es una oportunidad única para fortalecer vínculos con líderes nacionales e internacionales, detectar nuevas oportunidades de negocio y conocer las tendencias que marcarán el futuro de la minería. Como banco regional, queremos estar presentes acompañando a quienes invierten, producen y generan desarrollo en San Juan y en la Argentina”, expresó Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen.

En estos encuentros se analizaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en la Argentina. Se trataron temas como la innovación tecnológica, la integración de proveedores locales y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Además, la exposición sirvió como plataforma para identificar tendencias que podrán impactar en el desarrollo futuro de la actividad.

Compromiso con el desarrollo del ecosistema minero

Con una agenda orientada a fortalecer el ecosistema minero, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen brinda soluciones financieras diseñadas específicamente para los distintos actores de la cadena de valor minera, desde empresas proveedoras hasta grandes proyectos, con herramientas como financiamiento, leasing, comercio exterior y estructuración de operaciones vinculadas al mercado de capitales.

Esta propuesta integral se apoya en la experiencia de Banco San Juan como entidad financiera de referencia en la provincia y en el sector minero, con una trayectoria de trabajo junto a empresas, proveedores, cámaras afines, comunidades y gobiernos para impulsar el desarrollo productivo regional.

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“Ofrecemos soluciones financieras diseñadas para cada actor del ecosistema minero, entendiendo las particularidades y necesidades de cada segmento de la actividad. Contamos con líneas y herramientas que se adaptan a empresas, proveedores, contratistas y pymes vinculadas al sector, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la minería local y argentina”, señaló Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería de Banco San Juan.

San Juan hizo historia con la apertura de mercados de la Bolsa de Toronto

En sintonía con la apertura de la provincia al mercado internacional, el banco y la unidad minera acompañaron la ceremonia de apertura de mercados del TMX Group (Bolsa de Toronto), un hecho sin precedentes para la provincia y para la minería argentina. Este evento consolida el posicionamiento de San Juan en el escenario global de inversiones y fortalece su vinculación con los principales mercados financieros

Asimismo, en línea con el posicionamiento de San Juan en el escenario global de inversiones, el banco acompañará el evento de apertura de mercados del TMX Group (Bolsa de Toronto), fortaleciendo su vinculación con instituciones financieras y mercados internacionales.

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Iniciativa educativa para jóvenes de la región

Durante la expo, la Fundación Banco San Juan organizó una actividad educativa dirigida a estudiantes del último año de escuelas secundarias ubicadas en comunidades cercanas a proyectos mineros.

El objetivo de la iniciativa fue acercar a los jóvenes al conocimiento sobre el sector, promover el aprendizaje y fomentar el diálogo sobre las oportunidades que ofrece la minería para el desarrollo local.

Los estudiantes visitaron el stand del banco, así como los de empresas y proveedores mineros de la región. Participaron de charlas y presentaciones orientadas a conocer de cerca la actividad, sus desafíos y su impacto en la economía provincial.

Un balance de integración y desarrollo

La Expo Internacional San Juan Minera 2026 reforzó la articulación entre la industria, el financiamiento y las comunidades. En este marco, la unidad minera reafirmó su rol como facilitadora de oportunidades y promotora del desarrollo productivo.

“Estos encuentros nos permiten dialogar directamente con todos los protagonistas de la industria: empresas mineras, proveedores, instituciones, gobiernos y comunidades que forman parte del ecosistema. Creemos que ese intercambio es fundamental para seguir generando propuestas que acompañen el crecimiento sostenible de una actividad estratégica para el país”, afirmó Rositano.

“Desde Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen trabajamos para ser el aliado estratégico del sector minero, acompañando el crecimiento de una minería de clase mundial con identidad local. Nuestro compromiso es integrar soluciones financieras que impulsen el desarrollo de toda la cadena de valor y potencien el crecimiento regional”, concluyó Bellantig.