Los Azules sumó un acuerdo clave, tras novedades en su búsqueda de financiamiento

En abril el CEO de Los Azules, Michael Meding, dijo a CUYO MINERO en Chile que confiaba en que el esquema de financiamiento del proyecto de cobre podría estar definido para fin de año. El panorama del proyecto avanzó rápidamente y una semana después de la Expo San Juan Minera el gigante de cobre, que tiene un RIGI aprobado, dio varios pasos para llegar a ese objetivo.

El último hito fue el acuerdo al que llegaron con Societe Generale, la compañía que se encargará de gestionar la deuda del proyecto. Es que un 40% del fondeo para conseguir los casi 4.000 millones de dólares que se requieren para poner en marcha la mina es a través de deuda. El resto será con participación accionaria, tanto de los actuales socios como de nuevos, había adelantado el empresario en una entrevista con el medio internacional Bloomberg.

Entre los socios actuales de la compañía está la automotriz Stellantis, pero también el gigante minero internacional Rio Tinto, a través de su compañía especializada en investigación Nuton. Desde esta empresa adelantaron hace más de un mes a CUYO MINERO que no descartan ampliar la participación, volviendo a apostar por el proyecto calingastino.

Esta posibilidad se volvió más fuerte cuando, durante la feria minera en San Juan, fuentes de la compañía británica y australiana volvieron a decir que analizaban comprar más acciones de Los Azules, a través de la agencia internacional Reuters.

Con estas novedades, McEwen sumó varios hitos camino a conseguir su financiamiento para empezar a construir la mina de cobre durante 2027, que era el objetivo que plantearon en los últimos reportes. Si cumple con esta línea del tiempo, en 2029 podrían iniciar la producción y para 2030 San Juan se convertiría en la primera provincia donde se producen cátodos de cobre listos para ser industrializados.

Qué implica el acuerdo entre Los Azules y Societe Generale

Según el comunicado que publicó la compañía este jueves en la tarde, Societe Generale se convertirá en el asesor financiero exclusivo de Los Azules durante los siguientes pasos. La firma es una de las más reconocidas de este tipo en el mundo y opera en más de 60 países.

El trabajo en el proyecto sanjuanino se concentrará en varios ejes pero uno de los principales será la estructuración y organización del paquete de deuda, aseguraron. Trabajarán desde etapas tempranas, diseñando la estrategia de financiamiento del proyecto y hará auditorías requeridas por los prestamistas y accionistas, tanto en áreas técnicas, de mercado, ambientales, sociales, contables y fiscales. También elaborarán informes para los prestamistas.

El trabajo de Societe Generale complementará “la relación contínua de la compañía con la International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial”, explicaron desde Los Azules. Es que la minera firmó un acuerdo con esta institución en septiembre de 2025, cuando decidieron apoyarlos en el proceso de adecuarse a los mejores estándares ambientales, sociales y de gobernanza internacionales para salir a buscar prestamistas y socios para el financiamiento.

En el comunicado, Meding aseguró que el trabajo con Societe Generale “representa un paso significativo para avanzar Los Azules hacia la construcción”. Explicó que la experiencia de la firma y “sus relaciones con la comunidad de agencias de crédito, instituciones multilaterales y bancos comerciales los convierten en un socio ideal para ayudarnos a estructurar un paquete de deuda sólido y competitivo”.