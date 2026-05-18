Treinta nuevas egresadas impulsan la innovación y el liderazgo femenino en la industria sanjuanina

Con un acto de graduación realizado en el departamento Santa Lucía, culminó esta semana la tercera edición de la Academy for Women Entrepreneurs (AWE) en San Juan, el programa impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que promueve el liderazgo y el emprendimiento femenino en distintos países del mundo.

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La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por Fundación Vicuña, Fundación Apoderar y Vicuña Corp., consolidando un proceso formativo que permitió a 30 emprendedoras sanjuaninas fortalecer sus modelos de negocio y potenciar sus capacidades de liderazgo e innovación.

El programa, que tuvo ediciones anteriores en Iglesia durante 2023 y en Jáchal en 2024, se llevó adelante entre marzo y mayo de este año. En esta nueva cohorte participaron mujeres vinculadas a sectores estratégicos como tecnología, construcción, sustentabilidad y servicios profesionales, muchas de ellas integrantes de cámaras empresariales locales como la Unión Industrial de San Juan (UISJ), CASEMI y CAPRIMSA, además de representantes de distintos departamentos de la provincia.

Uno de los ejes centrales de esta edición estuvo enfocado en la innovación aplicada a problemáticas reales de la industria minera y energética. Para ello, las participantes trabajaron en equipos interdisciplinarios junto a especialistas en ingeniería, biología y arquitectura, desarrollando propuestas orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la mejora de la seguridad industrial.

Entre los proyectos presentados se destacaron iniciativas de economía circular y transición energética, como la fabricación de insumos a partir de plásticos reutilizados provenientes de campamentos mineros y la elaboración de pellets de biomasa como alternativa sustentable a los combustibles fósiles.

Asimismo, se dieron a conocer soluciones vinculadas al bienestar humano y la prevención en ámbitos laborales de riesgo. Entre ellas sobresalieron sistemas de monitoreo biométrico en tiempo real, propuestas de rediseño de campamentos bajo conceptos de neuroarquitectura y métodos biodegradables para la contención de derrames industriales mediante el uso de recursos regionales.

Desde la organización destacaron que este tipo de programas, basados en la articulación público-privada, buscan fortalecer la participación de las mujeres dentro de la cadena de valor industrial de San Juan, promoviendo proyectos que combinan innovación, competitividad y compromiso ambiental y social.

Marcos De la Iglesia, gerente de Programas de Fundación Vicuña, expresó: “Es un gran orgullo para nosotros haber finalizado esta tercera cohorte del programa AWE en San Juan. Felicitamos a estas treinta empresarias que encararon con mucha pasión y un gran compromiso este proceso de formación, para seguir fortaleciendo sus capacidades de liderazgo y aprendiendo nuevas miradas innovadoras para el desarrollo y éxito de sus negocios”.