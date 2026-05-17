Expo San Juan Minera: proveedores y empresas se preparan para el despegue del cobre

La minería dejó de ser una expectativa para convertirse en un proceso que empieza a mostrar señales concretas en San Juan . Esa fue una de las principales conclusiones que dejó la Expo San Juan Minera , que durante tres días reunió a operadoras, proveedores, bancos, cámaras empresarias y compañías internacionales que buscan posicionarse frente al avance de los proyectos de cobre en la provincia.

Confianza plena en el inicio del cobre, pero no ya: lo que se viene después de la feria minera

La Expo San Juan Minera dejó un 100% de ocupación hotelera y más de $11.000 millones en la provincia

La feria mostró una industria enfocada en la preparación para una nueva etapa . En los stands, rondas de negocios y reuniones privadas se habló de financiamiento, incorporación de tecnología, capacitación de trabajadores, desarrollo de proveedores locales y obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad. También aparecieron expectativas por los proyectos que avanzan hacia etapas más definidas y por el posible impacto económico que podrían generar en los próximos años.

Entre empresarios y referentes del sector hubo un mensaje que se comparte y es que el movimiento minero empieza a acelerarse , aunque el gran desafío será llegar preparados. Las empresas ya comenzaron a invertir, capacitar personal y fortalecer alianzas para responder a una demanda que, según coinciden en la industria, crecerá de manera sostenida a medida que avancen los proyectos de cobre.

La preparación de las empresas para la llegada de nuevos proyectos

El crecimiento proyectado para la minería ya comenzó a movilizar inversiones y estrategias dentro de las empresas proveedoras. Martin Ossa, CEO de Caterwest, explicó que la firma mantiene un vínculo histórico con Expo San Juan Minera y que gran parte del crecimiento de la empresa estuvo ligado al desarrollo de la actividad en la provincia.

“Empezamos con Panorama Minero y ellos empezaron con nosotros”, recordó el empresario, quien destacó además la posibilidad de “vincularse y potenciarse entre todos los actores de la minería”.

Ossa sostuvo que el desafío actual pasa por llegar preparados a la etapa de construcción de nuevos proyectos y aseguró que “en los próximos cinco años vamos a tener la primera construcción de una mina de cobre con todo lo que ello implica”. Sin embargo, remarcó que el proceso requiere paciencia y planificación porque “los tiempos de la minería son diferentes” y muchas veces no avanzan con la velocidad que esperan las empresas.

Además del crecimiento económico, el empresario destacó el trabajo que realizan junto al Pacto Global de Naciones Unidas y remarcó que Caterwest es “la primera empresa de alimentación de San Juan enrolada en este programa”. En ese marco, explicó que también desarrollan jornadas de capacitación para proveedores locales vinculadas a sostenibilidad y objetivos de desarrollo.

El desarrollo local como eje de la cadena minera

La necesidad de fortalecer proveedores regionales apareció como uno de los temas más mencionados durante la feria. María de los Ángeles Milicic, CEO de Milicic S.A, explicó que la empresa participa hace más de 30 años como proveedora de servicios para minería y que actualmente el escenario muestra un cambio importante respecto de años anteriores.

“La minería ya es realidad y en San Juan ya no es una promesa”, afirmó la empresaria. Milicic explicó que la compañía trabaja en movimiento de suelo y obras civiles, y que actualmente participa en proyectos como Veladero y desarrollos vinculados al litio en otras provincias. Además, aseguró que uno de los objetivos centrales pasa por fortalecer proveedores locales dentro de cada operación.

Feria Expo San Juan Minera (22) La cadena de valor minera comenzó a prepararse para una etapa de mayor actividad e inversiones en la provincia. Daniel Arias

“Todo lo que pueda resolverse local y lo que pueda comprarse local tiene que poder ser atendido”, sostuvo. Según explicó, esa lógica forma parte de la propuesta de valor de la empresa tanto en minería como en otros sectores vinculados a energía y oil & gas.

La apuesta empresarial a la gran minería

La expectativa por la llegada de grandes proyectos también generó nuevas asociaciones empresariales orientadas a ganar capacidad operativa y escala. Julian Rins, CEO de Sigma SA, explicó que la creación de Mapal Sigma respondió justamente a la necesidad de prepararse para el crecimiento del sector.

“Este proyecto nace justamente esperando la gran minería”, señaló el empresario, quien remarcó que la empresa ya participa en operaciones vinculadas a Veladero, Los Azules y Hualilán.

Rins aseguró que durante los últimos años lograron incorporar experiencia y mejorar procesos internos a partir del trabajo en distintos proyectos mineros. “Hemos podido aprender mucho y entender mejor la necesidad de los clientes”, afirmó.

Sin embargo, también remarcó que la industria minera maneja tiempos largos y que muchas inversiones requieren paciencia y continuidad. “En tiempos mineros, dos o tres años no es nada”, sostuvo.

El financiamiento como herramienta para proveedores mineros

El acceso al crédito y las herramientas financieras adaptadas a la minería aparecieron como una de las principales preocupaciones dentro de la feria. Ignacio Morello, Chief Corporate Banking Officer de Banco Supervielle, explicó que la entidad decidió crear equipos especializados para trabajar exclusivamente con minería y proveedores.

“Armamos oficiales comerciales especializados y analistas de crédito especializados”, detalló. El ejecutivo sostuvo que el gran desafío estará puesto sobre la cadena de valor minera y no solamente en las grandes operadoras. “Cuando la actividad despegue va a haber falta de proveedores, de capital humano y de equipamiento”, advirtió.

Morello consideró además que hoy existen condiciones favorables para el crecimiento del sector y afirmó que “pareciera que finalmente están alineados los planetas para la actividad minera en Argentina”, en referencia al RIGI, el escenario macroeconómico y el contexto internacional de precios minerales.

El desafío de responder a una industria cada vez más exigente

A medida que los proyectos mineros avanzan y comienzan a acercarse etapas de construcción y operación, las empresas proveedoras necesitan financiamiento más ágil y herramientas específicas para sostener el crecimiento. Desde Banco San Juan, Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería, explicó que actualmente la entidad trabaja especialmente sobre la cadena de valor minera y apuntando a distintos perfiles de proveedores.

feria2 Habra propuestas gastronómicas con arte y cultura durante la Expo Minera en San Juan.

“Nosotros tenemos la vertical de negocio de minería, que atiende todos los segmentos dentro de la cadena de valor minera”, señaló Rositano. El ejecutivo sostuvo que uno de los principales desafíos será acompañar la velocidad que demandará la industria en los próximos años.

“Va a ser mucho más voluminoso y mucho más ágil el requerimiento de bienes y servicios”, afirmó. En ese sentido, destacó que la entidad trabaja con programas de financiamiento específicos y herramientas de garantía orientadas al sector minero.

La capacitación técnica como una inversión a largo plazo

La formación de mano de obra especializada apareció como una de las principales preocupaciones dentro de Expo San Juan Minera. Germán Wilson, VP Operations & Country Manager de Finning Argentina, explicó que el crecimiento de la minería obliga a comenzar ahora mismo con la preparación de trabajadores y técnicos.

“La minería siempre son ciclos largos y demandan una preparación anticipada”, sostuvo Wilson, quien destacó que la empresa lleva más de dos décadas trabajando en San Juan y que gran parte de las inversiones actuales están vinculadas justamente a capacitación.

Durante la feria, Finning presentó simuladores de última generación destinados a formación técnica, que luego quedarán instalados en el centro de capacitación que la compañía remodela en Santa Lucía. “Estamos preparando gente para lo que se viene en el futuro”, explicó.

Wilson también destacó que más del 90% del personal de la firma en la provincia es sanjuanino y remarcó que el crecimiento de la actividad no dependerá solamente de inversiones privadas, sino también del trabajo conjunto con universidades, escuelas técnicas y organismos públicos. “El ecosistema completo es el que tiene que trabajar en conjunto para subir la vara”, afirmó.

La minería como motor de crecimiento para empresas de servicios

La actividad minera también comenzó a transformar empresas vinculadas a otros rubros, especialmente aquellas relacionadas con seguridad, logística y tecnología. Desde Huarpe Seguridad, su titular Daniel Cárcamo, explicó que el crecimiento de la compañía estuvo directamente relacionado con el desarrollo de la minería en distintas provincias del país.

“Nosotros podemos dar testimonio de lo que la minería produce en un emprendedor y en una empresa”, sostuvo el empresario, quien detalló que actualmente la firma cuenta con alrededor de 700 empleados y presencia en nueve provincias argentinas.

Cárcamo explicó que la exigencia de la industria minera obligó a la empresa a incorporar tecnología, capacitación y estándares más altos de profesionalización. “La minería exige estar un paso adelante en capacitación, profesionalismo y tecnología”, afirmó.

Feria Expo San Juan Minera (30) Referentes del sector coincidieron en que los próximos años serán importantes para la consolidación de nuevos proyectos mineros. Daniel Arias

En ese marco, durante la feria presentaron sistemas de inteligencia artificial aplicados a seguridad minera, capaces de monitorear operaciones, reconocer patentes, detectar movimientos y operar incluso en zonas aisladas de cordillera.

El RIGI y la necesidad de generar confianza para atraer inversiones

Las condiciones económicas y regulatorias también formaron parte de la discusión minera. Para el presidente de la FEM, Martín Clement, herramientas como el RIGI permiten generar previsibilidad y acelerar inversiones en sectores estratégicos.

“Es una herramienta que sirve para acelerar, sirve para mostrar el camino”, afirmó el dirigente empresario, quien además sostuvo que este tipo de medidas ayudan a recuperar confianza para que las empresas decidan invertir en el país.

Clement explicó que muchas firmas ya comienzan a evaluar inversiones concretas vinculadas a minería y destacó que algunas incluso analizan instalar stock permanente en San Juan frente a la expectativa de crecimiento del sector.

También rechazó la idea de que el avance de la minería implique desplazar actividades tradicionales. Según sostuvo, el desafío pasa por ampliar la matriz productiva regional y generar nuevas oportunidades económicas.

Las pymes metalúrgicas buscan integrarse a los grandes proyectos

El crecimiento de la minería también genera expectativas dentro del entramado industrial de Cuyo, especialmente entre pequeñas y medianas empresas metalúrgicas. Fabián Solis, presidente de ASINMET, explicó que gran parte de las pymes necesitarán asociarse y trabajar de manera articulada para poder responder a la escala que demandarán los nuevos proyectos.

“La minería en el oeste argentino es la gran expectativa que tiene el sector metalúrgico”, aseguró Solis y explicó que actualmente trabajan junto a cámaras empresariales, universidades y entidades técnicas para fortalecer capacidades industriales y formación profesional.

“Necesitamos adquirir las capacidades necesarias para abordar estos grandes proyectos”, afirmó el dirigente, quien además reclamó políticas públicas orientadas al desarrollo industrial y la educación técnica.

Feria Expo San Juan Minera (1) Cuyo Minero participó con un stand en Expo San Juan Minera. Daniel Arias

La infraestructura sigue siendo una deuda para el desarrollo minero

El crecimiento de la minería también vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas históricos de la región: la infraestructura vial y logística. A su vez, el presidente de Aprocam Carlos Messina, advirtió que el desarrollo de rutas, caminos y accesos es relevante para sostener futuras inversiones mineras. “La infraestructura es fundamental en todas las actividades y es una grave deuda que hay en el país”, sostuvo.

El dirigente explicó que la situación no impacta solamente sobre minería, sino también sobre actividades vinculadas a agricultura, ganadería y transporte. En ese sentido, consideró que muchos proyectos productivos podrían avanzar más rápido si existiera una mejora en conectividad y logística.

Messina recordó además que distintas cámaras empresariales mantuvieron reuniones y presentaciones ante el Gobierno provincial para plantear la necesidad de avanzar sobre estos temas y generar condiciones que permitan reactivar la economía regional.