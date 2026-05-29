Divididos para DIARIO DE CUYO: "Nos sentimos como dos cabezones que seguimos en la música contra viento y marea"

Tras el último recital en 2023 en el Estadio Aldo Cantoni , Divididos volverá el sábado 6 de junio de 2026 al mismo predio de la provincia de San Juan para provocar una explosión de rock ante los fánaticos locales que esperan con ansias a esta banda de culto.

La Aplanadora vuelve a casa: Divididos regresa a San Juan con disco nuevo y todo el peso de su historia

El icónico trío vendrá a presentar su noveno álbum de estudio -el primero con material inédito desde Amapola del '66 en 2010- que incluye canciones nuevas y temas editados previamente como “Insomnio”, “Cabalgata deportiva” y “San Saltarín”.

En esta oportunidad, La Aplanadora del Rock llegará con su nuevo disco homónimo lanzado en noviembre del 2025 y para el cual se hizo un evento en el Movistar Arena , donde 10.000 personas se reunieron a escuchar musica. La banda no tocó en vivo, simplemente dieron play al disco y tanto Ricardo Mollo como Diego Arnedo y Catriel Ciavarella -el baterista que hace 20 años está con ellos- escucharon junto con la gente. Luego hubo un documental, y una charla… un evento de 4 horas de duracion, donde nadie se movio de la butaca y todo fluyó. Bastante contracultural en estos tiempos de vertigo y reels de instagram.

Divididos está girando por el país, dentro de una gira federal que también incluye fechas en La Plata, Córdoba, Santa Fe y hasta Barcelona, presentando las nuevas canciones y los clásicos de siempre en una puesta con pantalla gigante, buen sonido y músicos invitados - que a veces son de cada provincia, por ejemplo en Salta hubo gaiteros, bombos, violín-.

A continuación una muestra de su flamante producción:

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Desde su sala de ensayo, el espacio donde grabaron su álbum Divididos, Mollo y Arnedo dialogaron con DIARIO DE CUYO sobre la placa, los temas que la integran, el presente y pasado del rock y la adrenalina de ver "a los chicos de nuevas generaciones que son hijos o nietos de quienes nos siguieron antes,eso es impresionante", como dijo Arnedo emocionado siempre con el apoyo de su compañero Ricardo.

- ¿Cómo hicieron ustedes para adaptarse a la tecnología?

- Mollo: No, no nos adaptamos. Hay hay alguien que sabe hacerlo. Eso te saca de apuro (risas).

- ¿Cómo fue armar este álbum? ¿Qué significa para ustedes? ¿Representa el regreso a estudios?.

- Mollo: Es una continuidad en realidad, porque nunca nos fuimos. Durante este tiempo nos dedicamos a tocar en vivo. Entonces, eh a veces sin querer vas postergando esa otra parte que es agrupar todas esas ideas que venimos trayendo desde hace varios años. De hecho, este disco tiene como situaciones distintas y algunas de las canciones que están ahí fueron editadas como se dice en solitario y ahora están todas juntas. De alguna manera se largaron en solitario, como fue con "Insomnio" y "Mundo ganado", que son dos canciones que nosotros ya habíamos este editado. Una fue en pandemia y la otra fue un poquito antes.

- ¿Qué creen que sigue manteniendo viva la esencia de Divididos?

- Arnedo: Las ganas, es indiscutible. No hay otra cosa porque, justamente las ganas, te llevan a que esté vivo todo eso, todo lo necesario para que sigas adelante, ¿no?

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- Cambió en algo la relación entre ustedes arriba como abajo del escenario con el paso del tiempo o sigue siendo la misma que aquella que los unió?

- Arnedo: Bueno, entre nosotros hemos tenido distintos procesos de formaciones en la vida. Fueron temporadas con determinados bateristas que hizo que la formación generara un tiempo de actuaciones y discos. Entonces, bueno, en este momento ya hace muchos años que el último baterista es el más el que más tiempo estuvo con nosotros que es Catriel que lleva 22 años.

- ¿Qué sienten cuando ven público joven cantando canciones que nacieron hace décadas?

- Arnedo: Y con el público ahora estamos tocando para los nietos de esos primeros que nos siguieron. La relación con el público depende de lo que generacionalmente fue cambiando y se siente algo hermoso internamente. Es una maravilla porque verlos tan chicos escuchando las canciones que hicimos hace más de 30 años y que estén entusiasmados, que se nos acerquen y les guste y canten. La verdad ver que nos sigue el público joven es una bendición.

- ¿El nuevo material refleja un momento distinto de la banda o es una continuidad?

- Mollo: Es una continuidad natural que refleja este disco, cada canción de este disco. Y sí, es es parte de la evolución, o sea, todo lo que ha pasado durante estos 38 años a los que estaremos llegando el 10 de junio. Entonces, es toda una vida, hay cosas que han pasado en nuestras vidas particulares y a nivel musical. Es una evolución sobre la interpretación de los instrumentos y la reversión de las canciones, ¿no? Las composiciones de fines de los '80 las seguimos tocando y ocurre algo lindo, que tiene que ver con canciones que no tienen fecha de vencimiento. Gracias a eso y a que algo pasa con esas canciones, que la energía sigue puesta en ellas.

- ¿Con cuáles de esos temas podrían decir que pasa eso?

- Mollo: Yo te diría que todos. Quizás hay algunos que dejamos de tocar un tiempo en vivo, sí, pero que en algún momento aparecen y que muchas personas agradecen porque los que escuchan esta música bucean mucho en todo lo que hay. Entonces este tienen como un archivo interno bastante grande

- ¿Ellos piden esas canciones en los shows?

- Mollo: Nosotros tenemos ya una lista determinada de acuerdo a lo que hemos tocado la última vez. Cambiamos algunas canciones pero hay otras que son imposibles de sacar como "Ala Delta", "El 38", "Paraguay". Son canciones que piden mucho y entonces esas están sí o sí en la lista.

- ¿Qué lugar ocupa todavía la herencia de Sumo en el universo de Divididos?

- Arnedo: Sumo es un fantasma que anda por ahí...(dice tarareando de muy buen humor). La verdad que nosotros venimos tocando desde antes de Sumo. Bueno...Ricardo y su hermano Omar tocaban juntos y yo aparte en otras bandas, allá por los '70. Es bueno que eso se conozca también. Después vino Sumo.

- ¿Es parte de sus orígenes?

- Arnedo: Yo diría que el origen es antes de Sumo, por lo menos con Ricardo tocábamos antes de Sumo ya en los años 70, teniendo en cuenta que Sumo empezó en los ´'80. Está bueno que sepan un poco también eso de que nosotros venimos de antes. O sea, Ricardo y Omar, el hermano, tenían un grupo que se llamaba Mam. Yo los conocí en el año '79, pero ellos dos arrancaron mucho antes, en el '73. Yo tuve otros grupos antes de tocar con ellos. O sea, que el origen, origen es antes de Sumo.

- Toda una vida...

-Mollo: Toda una vida... (tarearea).

-¿Por eso aquellos temas hoy cobran nuevos significados tal vez?

-Mollo: Y hay algunos temas de la época de Sumo que también son canciones nuestras que siguen ahí vivas, ¿no? Algunas más que otras por el contexto de lo que es el vivo, ¿no?. El vivo a veces te pide cierta energía para que eso tenga esa efervescencia que uno busca. Por eso es tan atractivo el tema de tocar en vivo, ¿viste? porque hay toda un adrenalina, un movimiento energético muy fuerte, muy lindo, aparte porque se hace un ida y vuelta con la gente. Sobre todo, en algunas ocasiones como el otro día que tocamos un tema de Sumo en Salta y había un un grupo de gaiteros, entonces ellos nos acompañaron a hacer una canción de Sumo que se llama "Crua Chan", que lleva como un sonido de gaitas. Así que le dimos a esa versión como una especie de "refresco", de algo que quizás a a nuestro compañero que ya partió le hubiera encantado hacer y a la madre ni hablar (palabras con las que coincidió Arnedo).

- ¿Cómo ven el rock actualidad con todas sus nuevas variantes y fusiones?

- Mollo: De la misma manera que vieron nuestros referentes a las pequeñas mutaciones que se van incorporando esta música eléctrica, ¿no?, No sé si es la palabra rock o música eléctrica, como me gusta más llamarla, porque tiene algo que transmiten los instrumentos, la batería, el bajo, la guitarra, los teclados que hacen que a través de las de todas las épocas hayan habido distintas variantes, como hubo en su momento con el rock psicodélico, con el rock and roll anteriormente, como hubo con el rock sinfónico cuando esa cosa del rock visceral de principios de los '70 mutó hacia cosas que tenían referencia con la música clásica y se hizo una fusión. Así como vino lo que se llamó la música oscura, el "Dark Music" que fue en los '80, y después toda la parte que llegó en los '90 con Nirvana y otras bandas importantes. Ahora estamos en esa etapa de transición, se ha vuelto un poco al rock clásico. De alguna manera estas nuevas este vertientes, que son los chicos que rapean sobre bases eléctricas, les dan otro color a todo esto y la verdad que todo es bienvenido porque en algún lado todo eso decanta para que la gente siga vibrando con la música escuchando esas letras que hablan de lo que les pasa hoy a los pibes

- ¿Hay alguna figura joven que sobresalga como un referente de esta transición?

-Mollo: Sí, claro. Hay hay varios chicos, entre ellos, digamos el más próximo es Wos, a quien lo siento como alguien que tiene mucho de ese rock o de esa música eléctrica en sus canciones y me parece que es muy valioso

-¿Si ven la historia de Divididos pasar como en una película que reflexión harían de todo lo vivido y de todo lo que viven?

- Mollo: Hace poco hicimos un documental que vamos presentando en centros culturales o universidades que cuenta un poco este algunas algunas cosas del disco último, pero también reflexiones sobre todo este camino que hemos recorrido. - - Arnedo: ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves... Me quedé pensando en esa película y yo la veo como la historia de dos tipos con distinta personalidad, pero que tenían el mismo instinto y la misma pulsión para una determinada cosa que era hacer música rock. Nos sentimos dos cabezones que salieron adelante contra viento y marea en un montón de situaciones hace muchos años y acá estamos. La película es un poco eso.

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La vuelta a San Juan de Divididos

Para Ricardo Mollo, volver a San Juan "es increíble".

"Por suerte volvemos. Aparte en un lugar tan lindo el Aldo Cantoni es algo que ya es familiar". "Va a ser un gran momento", expresó la voz del emblemático grupo.

La portada de Divididos

La portada del nuevo disco es una tela celeste y blanca que está cocida uniéndose o para no separarse. Un reflejo de la división actual, tiene mucho significado. Fue realizada por Alejandro Ros, uno de los diseñadores más importantes de la historia de nuestra música.

Otro proyecto concretado para Divididos: el documental "Sonido, Barro y Piel"

Además de la gira, el trío está presentando su documental llamado “Sonidos, Barro y Piel”, que también es una pieza actualmente contracultural, un retrato calmo, reflexivo, introvertido y sin vértigo, sobre el espíritu de La Aplanadora del Rock.

Se está proyectando en distintas salas del país, siempre de modo gratuito. En Salta (el fin de semana que pasó), el día previo al show hubo una proyección especial en la Universidad Nacional de Salta, y otra en el Museo Histórico de la Universidad, donde Ricardo Mollo se acercó a saludar a los presentes. Además, la Universidad de Salta le entregó a Ricardo una mención especial destacándolo por su compromiso con las causas sociales y los Derechos Humanos.

"Seguramente lo proyectemos en alguna sala de San Juan ahora que vamos", recalcó Mollo acerca de lo que vienen haciendo junto con los conciertos en cada provincia que visitan.