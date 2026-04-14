Un recorrido por los 19 departamentos para potenciar las acciones comunitarias, el desafío del Consejo de Mujeres, Género y Diversidad

Desde el Consejo Provincial de las Mujeres, Género y Diversidad , presidido por Laura Vera, se inició con una tarea territorial que será de vital importancia para el desarrollo y el conocimiento de las distintas políticas municipales enfocadas a ese sector de la comunidad. Con un primer encuentro más que exitoso y un cronograma que se va armando en la marcha, la intención es poder llegar a los 19 departamentos con preguntas y también soluciones y sugerencias.

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“Las situaciones de violencia intrafamiliar y fuera del hogar se acentúan por las situaciones de crisis, por eso decidimos comenzar a recorrer los municipios” , destacó Vera en diálogo con DIARIO DE CUYO. El encuentro cuenta con una doble propósito. Por un lado, compartir las acciones que lleva a cabo el Consejo y poner sobre la mesa las herramientas disponibles a las que puede acceder cada jurisdicción. Por el otro, interiorizarse sobre qué está haciendo cada municipio ante casos de vulnerabilidad.

El objetivo es lograr una comunicación más asertiva que contribuya a que mujeres y personas de la Comunidad LGBTIQ+ puedan vivir en una sociedad mejor, sabiendo dónde acudir o a quien recurrir ante casos que vulneren sus derechos o situaciones que resultan ser un problema en el seno familiar y personal.

La primera cita fue con Pocito . Desde el entorno municipal destacaron la importancia de generar espacios donde se puedan abordar ejes como el empleo, acompañamiento ante situaciones de violencia, y la exposición de distintas miradas y realidades.

Por su parte, Vera indicó que se encontró con un municipio donde existe una Dirección de Mujeres y Diversidad, a diferencia de otros departamentos donde son áreas que dependen de un organismo mayor. “Esto es interesante, porque se puede observar cómo se está trabajando y eso lleva a resultados positivos, como una disminución de la violencia producto del abordaje integral. Es interesante por las políticas públicas que se están implementando, lo que nos parece excelente, al igual que haya presupuesto destinado a tratar las situaciones complejas”, precisó la presidenta del consejo.

El recorrido por los departamentos ya tiene destinos confirmados. Luego de Pocito sigue el turno de Rawson, donde también hay un fuerte desarrollo de políticas apuntadas a las mujeres y diversidad. Además, hay citas confirmadas en San Martín y en Caucete.

Conforme a la disponibilidad de los distintos jefes comunales se continuará recorriendo San Juan con la intensión de abordar temáticas tan importantes para la sociedad.

Intercambio de información, vital para compartir y establecer acciones en conjunto

La tarea del Consejo con los municipios no culmina en la reunión, sino en un seguimiento y asesoramiento de las tareas definidas. En torno a ello, Vera explicó que a cada área que intervenga en los encuentros se le solicitará un informe sobre cómo vienen trabajando, qué herramientas ofrecen a la comunidad y los nexos vigentes.

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“El trabajo de Pocito es un ejemplo a seguir. Nos gustaría poder compartir su metodología con todos los municipios, para que se sepa y se pueda trabajar de manera conjunta. Es importante este trabajo para una sociedad mejor”, indicó Vera.

De esta manera, se busca conocer y compartir no solo las acciones desarrolladas por el ejecutivo municipal, sino también por el Concejo Deliberante, Juzgados de Paz y Organizaciones de la Sociedad Civil de cada comunidad, todas apuntadas en pos de la erradicación definitiva de la violencia de género.