Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 15 de abril en San Juan

Este miércoles 15 de abril se presentará con condiciones variables en la provincia de San Juan, con inestabilidad durante la mañana y mejoras progresivas hacia el cierre de la jornada.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan chaparrones aislados en horas de la mañana. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado, mientras que por la noche se mantendrá ligeramente nublado, sin lluvias previstas.

La temperatura oscilará entre una mínima de 16°C y una máxima de 24°C. En cuanto al viento, provendrá del sector sur y sudeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn15042026 Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.