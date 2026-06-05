Tentativa de femicidio en Chimbas: condenaron a 10 años de prisión a Néstor Olmedo Zadro

En la mañana de este viernes, un tribunal declaró culpable y condenó a Néstor Matías Olmedo Zadro a cumplir la pena de 10 años de prisión , por el delito de intento de femicidio , por un hecho ocurrido en Chimbas, en enero de 2025 .

Previo a escuchar la condena , el joven de 23 años habló por última vez ante el tribunal integrado por los jueces Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola. "Siempre la amé y siempre la amaré", se atrevió a decir.

La sentencia, que fue por unanimidad, se dio a tres días de los alegatos del juicio en los que la fiscalía CAVIG había solicitado una pena de 12 años de cárcel , mientras que la querella, había pedido 22 años . En tanto, la defensa de Olmedo Zadro requirió una condena por el delito de lesiones. El caso tuvo resolución a casi un año y medio de sucedido el hecho.

"Tengo que empezar a cicatrizar el corazón. Él decía mentiras, no me dejaban avanzar. Él me dijo que nunca me iba a dejar en paz, que siempre me iba a buscar", relató Martina. "Tengo que empezar a cicatrizar el corazón. Él decía mentiras, no me dejaban avanzar. Él me dijo que nunca me iba a dejar en paz, que siempre me iba a buscar", relató Martina.

El hecho sangriento

El caso que se juzga se originó el 9 de enero de 2025 en la vivienda que la pareja compartía desde hacía dos años en el departamento de Chimbas. Según la instrucción de la UFI CAVIG, a cargo del fiscal Atilio Yanardi, Olmedo Zadro atacó brutalmente a Martina, utilizando un trozo de vidrio de un espejo. La joven de 20 años fue hallada en el lugar inconsciente y completamente ensangrentada producto de la agresión.

Debido a la gravedad de las heridas y la saña del ataque, la fiscalía sostuvo la acusación de tentativa de femicidio, mientras que los agravantes pretendidos por la querella, encarnada por el abogado Gustavo Sánchez, fueron rechazados inicialmente por el juez de garantías para ser discutidos en estas instancias finales.

Desde su detención en el Penal de Chimbas, Olmedo Zadro mantuvo una versión defensiva controvertida y diametralmente opuesta a la de los investigadores. El imputado aseguró ante el tribunal que las lesiones de la joven fueron autoagredidas durante una discusión de pareja que comenzó porque él pretendía retirarse de la casa. El tribunal no creyó en su versión y dará a conocer sus fundamentos dentro de unos días.