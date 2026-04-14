    • 14 de abril de 2026 - 21:34

    Quiniela Max: dos ganadores se llevaron casi $8 millones cada uno

    La Quiniela Max dejó dos ganadores en San Juan que cobrarán $7.900.000 cada uno tras el sorteo 7243 realizado el 13 de abril.

    Dos ganadores de la Quiniela Max se reparten $7.900.000 cada uno en San Juan.

    Dos ganadores de la Quiniela Max se reparten $7.900.000 cada uno en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Quiniela Max volvió a generar expectativa en San Juan tras el sorteo vespertino N° 7243, donde dos ganadores acertaron y se llevarán $7.900.000 cada uno, según informaron desde la organización oficial.

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    Quiniela Max: dónde se vendieron los tickets ganadores

    Los premios principales de la Quiniela Max fueron vendidos en la Agencia 023 de Capital y en la Agencia 146 de Rivadavia, lo que dejó a dos nuevos apostadores millonarios en la provincia.

    El sorteo se realizó el 13 de abril de 2026 y tuvo como número ganador el 7888, acompañado por una larga lista de combinaciones que completaron los 20 premios del juego.

    Resultados completos del sorteo 7243

    Entre los números destacados de la Quiniela Max se encuentran el 9572, 5521, 1892 y 2427 que integraron los primeros 5 puestos del listado oficial.

    También salieron el 2738, 9340, 0043, 5944 y 1825, para completar el top 10.

    Además, se informó que el pozo acumulado alcanza los $15.800.000, mientras que el próximo sorteo tendrá un nuevo pozo base de $500.000, lo que mantiene el interés de los apostadores.

    El plazo para cobrar los premios se extenderá hasta el 23 de abril de 2026, fecha en la que prescribirá el sorteo.

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