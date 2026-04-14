Quiniela Max: dos ganadores se llevaron casi $8 millones cada uno

La Quiniela Max volvió a generar expectativa en San Juan tras el sorteo vespertino N° 7243 , donde dos ganadores acertaron y se llevarán $7.900.000 cada uno , según informaron desde la organización oficial.

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Los premios principales de la Quiniela Max fueron vendidos en la Agencia 023 de Capital y en la Agencia 146 de Rivadavia , lo que dejó a dos nuevos apostadores millonarios en la provincia.

El sorteo se realizó el 13 de abril de 2026 y tuvo como número ganador el 7888 , acompañado por una larga lista de combinaciones que completaron los 20 premios del juego.

Entre los números destacados de la Quiniela Max se encuentran el 9572 , 5521 , 1892 y 2427 que integraron los primeros 5 puestos del listado oficial.

También salieron el 2738 , 9340 , 0043 , 5944 y 1825 , para completar el top 10.

Además, se informó que el pozo acumulado alcanza los $15.800.000, mientras que el próximo sorteo tendrá un nuevo pozo base de $500.000, lo que mantiene el interés de los apostadores.

El plazo para cobrar los premios se extenderá hasta el 23 de abril de 2026, fecha en la que prescribirá el sorteo.