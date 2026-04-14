    • 14 de abril de 2026 - 10:33

    Avanza la obra de los nuevos consultorios del Hospital Rawson: comenzó el montaje de la estructura principal

    Arrancó el montaje de la estructura metálica, una etapa clave para dar forma al edificio que ampliará la atención ambulatoria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La construcción de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson ingresó en una etapa decisiva con el inicio del montaje de su estructura principal. Tras completar los trabajos de fundación y bases, la obra comienza a tomar forma visible dentro del predio.

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    El proyecto contempla tres sectores diferenciados: un bloque de consultorios pediátricos, otro destinado a atención de adultos y un tercer volumen donde funcionará una confitería. Actualmente, los trabajos se concentran en el área pediátrica, donde ya se instalaron las bases y comenzó el ensamblaje de la estructura metálica.

    Las tareas incluyen el montaje de columnas tubulares de gran porte, que por sus dimensiones son trasladadas durante la madrugada para facilitar su ingreso y reducir el impacto en el tránsito. Luego, son colocadas mediante grúas especiales que permiten avanzar con precisión en el armado del edificio.

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    Desde la obra indicaron que este proceso requiere una coordinación constante entre la empresa constructora, el equipo técnico del hospital y los organismos de control, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y un desarrollo ordenado.

    El nuevo edificio permitirá mejorar la capacidad de atención ambulatoria y optimizar los circuitos internos del hospital, incorporando espacios modernos y adaptados a las demandas actuales del sistema de salud.

    El complejo se levantará en una superficie de más de 6.400 metros cuadrados, en la manzana delimitada por avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos. Contará con estructura metálica, cerramientos livianos y tecnología orientada a la eficiencia térmica, además de equipamiento y terminaciones pensadas para brindar mayor confort y seguridad a pacientes y personal.

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