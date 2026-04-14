    • 14 de abril de 2026 - 10:49

    Una medida lleva tranquilidad a Escuela Fonseca: el servicio de vigilancia continuará hasta junio.

    Desde el Ministerio de Educación confirmaron que la Escuela Fonseca continuará con servicio de vigilancia hasta el mes de junio.

    A partir del 20 de abril, la Escuela Fonseca se quedará sin servicio de vigilancia y eso preocupa a la comunidad educativa tras el caso de un supuesto sátiro que merodea la zona.

    A partir del 20 de abril, la Escuela Fonseca se quedará sin servicio de vigilancia y eso preocupa a la comunidad educativa tras el caso de un supuesto sátiro que merodea la zona.

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    Por Fabiana Juarez

    La comunidad educativa de la Escuela Fonseca, en Capital, aún no termina de salir del susto por la presencia de un supuesto sátiro en las inmediaciones, y se sumó la precocupación de que el 20 de abril terminaba la contratación del servicio de vigilancia. Pero, desde el Ministerio de Educación confirmaron que el servicio continuará hasta el mes de junio.

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    ‘El accionar del guardia de seguridad para contener y proteger a nuestra exalumna que llegó a la escuela buscando protección tras ser perseguida por un supuesto sátiro, fue clave. Sobre todo para llevar tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa. Por eso nos preocupamos al saber que el próximo 20 de abril termina la contratación del servicio de vigilancia. Pero, ya recibimos una buena noticia. Desde el Ministerio de Educación nos informaron que ya se renovó el servicio de vigilancia y que seguirá vigente hasta el mes de junio’, dijo Nehín.

    escuela fonseca
    Esta mañana, la Policía visitó la Escuela Foseca para interiorizarse del caso del supuesto sátiro que persiguió a una exalumna de esta institución a la que recurrió para pedir ayuda.

    Esta mañana, la Policía visitó la Escuela Foseca para interiorizarse del caso del supuesto sátiro que persiguió a una exalumna de esta institución a la que recurrió para pedir ayuda.

    La directora contó que cuentan con el servicio de vigilancia desde el 2024 y tras una sumatoria de hechos de inseguridad. Primero fueron los reiterados robos a la escuela durante los fines de semana, alentados por el campo de media hectárea que tiene la escuela por donde ingresaban los ladrones. ‘Los directores teníamos que venir a las tres o cuatro de la mañana y amanecernos en la escuela por los robos. Y a esto se sumó un hecho de inseguridad contra una de nuestras alumnas’, dijo Nehín.

    La mujer contó que una de las alumnas de la Escuela Fonseca esperaba en la puerta del edificio escolar para ingresar al turno tarde cuando fue abordada por dos sujetos desconocidos. Gracias a la intervención de una docente, estos malhechores se dieron a la fuga. ‘La sumatoria de todos estos hechos hizo que el Ministerio de Educación contratara un servicio de vigilancia para la escuela. Y es cierto que desde entonces estuvimos más tranquilos y seguros hasta lo del sátiro que sucedió el viernes pasado. Por eso nos preocupaba quedarnos sin vigilancia’, sostuvo Nehín.

    La seguridad en la Escuela Fonseca

    Berta Nehín dijo que toda la comunidad educativa agradece seguir contando con el servicio de vigilancia en la Escuela Fonseca, gracias a la intervención del Ministerio de Educación. ‘Somos una escuela estatal y no tenemos recursos para contratar seguridad privada', dijo Nehín.

    De todos modos, la directora agregó que se les pedirá a los padres de los alumnos que traten de buscarlos a la hora de salida, sobre todo. Y que estén atentos a la presencia de alguien sospechoso en las inmediaciones de la escuela. ‘Hace un tiempo los guardias de seguridad advirtieron la presencia de alguien sospechoso rondando por la zona, gracias a Dios no pasó nada. Por eso voy a solicitar al Ministerio que continúe el servicio de vigilancia en la escuela porque es realmente necesario’, sostuvo Nehín.

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