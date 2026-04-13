    • 13 de abril de 2026 - 21:59

    Alarma en una escuela en Capital: ¿hay un sátiro persiguiendo a los niños?

    La comunidad educativa de la escuela Fonseca en Capital está en alerta por un presunto sátiro. Una adolescente denunció que fue perseguida a plena luz del día.

    Escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca, en Capital, donde se activó la alerta por seguridad por un presunto sátiro. &nbsp;

    Escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca, en Capital, donde se activó la alerta por seguridad por un presunto sátiro.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio generó alarma en torno a la seguridad escolar en Capital, donde autoridades de la escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca sospechan la presencia de un sátiro en la zona. El caso encendió preocupación.

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    Todo comenzó el viernes pasado, cerca de las 11, cuando una estudiante de primer año del Colegio Fray Mamerto Esquiú detectó que un hombre la seguía mientras regresaba a su casa. La joven caminaba por Avenida Central hacia el oeste y luego giró por calle Del Bono, pero el sujeto continuó tras ella.

    Seguridad: la desesperada huida de la adolescente

    Ante el temor creciente, la menor aceleró el paso y luego comenzó a correr desesperada, al notar que el hombre se acercaba cada vez más. Finalmente, decidió dirigirse a la escuela Fonseca, donde había cursado la primaria, en busca de ayuda.

    La adolescente llegó llorando, agitada y en estado de shock, siendo asistida de inmediato por el guardia del establecimiento, quien le permitió el ingreso y la acompañó hasta la Dirección.

    Allí, tras ser contenida, la joven relató lo ocurrido y brindó una descripción física del presunto acosador, lo que generó un dato inquietante: el propio guardia aseguró haber visto a un hombre con esas características seguirla hasta las inmediaciones.

    Sospechas en la zona y alerta por seguridad

    El hecho tomó mayor gravedad cuando docentes del establecimiento indicaron que ya habían visto a un sujeto con esas características merodeando el lugar en otras ocasiones, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataría de un caso aislado.

    Incluso, desde la institución sospechan que el presunto sátiro podría vivir en la zona, lo que incrementa el temor por la cercanía con los alumnos que asisten diariamente.

    Tras el episodio, la directora dio aviso a los padres de la menor y al 911. Efectivos policiales llegaron al lugar, tomaron declaraciones y comenzaron con la investigación, aunque hasta el momento no hay información oficial sobre avances en el caso.

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