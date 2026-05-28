Caso Lucía Rubiño: declaró en el juicio la amiga que se salvó de ser arrollada por el menor imputado

Este jueves continuó el juicio por la trágica muerte de Lucía Rubiño, la adolescente que falleció el 15 de octubre de 2023 tras ser atropellada en una calle del barrio Profesional, en Rivadavia, en medio de un siniestro vial protagonizado por dos vehículos.

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El debate judicial se desarrolla en la sede de Flagrancia y tiene como único acusado a N.M., quien al momento del hecho era menor de edad y actualmente enfrenta cargos por homicidio con dolo eventual. El proceso está a cargo del juez Jorge Toro y se realiza a puertas cerradas, sin acceso para la prensa ni para familiares de la víctima.

Familiares y amigos de Lucía Rubiño se acercaron con carteles, pancartas y globos blancos a Flagrancia.

La audiencia de este jueves fue considerada una de las más importantes del juicio, ya que prestararon declaración Luciana Sosa y Lucía Caballero, las dos amigas que estaban junto a la joven fallecida cuando ocurrió el hecho. Caballero, al momento del siniestro vial, se encontraba al lado de Lucía y el novio de la joven fallecida. La testigo logró salvarse de no ser arrollada por el auto que conducía el menor imputado, al igual que el otro chico.

En la puerta de Flagrancia se reunieron familiares y amigos de Lucía para acompañarlas antes de ingresar a la audiencia. Estuvieron presentes los padres de la adolescente, Jorge Rubiño y Belén Montilla, al igual que el hermano Simón Rubiño.

“Queríamos darles un abrazo y el respaldo a ambas por estar presentes en este duro momento. No es nada fácil lo que están viviendo y por eso queríamos estar acá para darles apoyo. Cuando abrazo a una de ellas, siento que abrazo a Lucía”, expresó Jorge Rubiño a la prensa.

image DIARIO DE CUYO

“Quiero que pague por lo que hizo”

Antes del inicio de la audiencia, el padre de Lucía volvió a reclamar justicia por la muerte de su hija y apuntó contra el acusado. “Quiero que pague por lo que hizo”, sostuvo.

El juicio tiene previsto extenderse hasta fines del próximo mes. Durante el proceso declararán más de 20 testigos y las audiencias se realizan los miércoles, jueves y viernes.

image Belén Montilla, mamá de Lucía Rubiño, rodeada de familiares y conocidos. DIARIO DE CUYO

Las convocatorias con carteles, globos blancos y pancartas como la de este jueves se repetirán los días que declaren amigos o conocidos de Lucía, que estuvieron la noche de la tragedia. Según informó Rubiño a este diario, está previsto que declaren más personas el 3, 10 y 11 de junio.

Cómo fue el siniestro fatal

La noche del hecho, Lucía Rubiño estaba parada en la vereda de la casa de una amiga cuando fue atropellada por un Renault Sandero conducido por N.M.

image Simón Rubiño, hermano de Lucía, junto a conocidas de la familia. DIARIO DE CUYO

Según consta en la investigación, minutos antes vecinos del barrio habían alertado a la Policía sobre jóvenes que realizaban picadas en la zona. Testigos indicaron que una Toyota Hilux manejada por Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, se enfrentó al vehículo conducido por el entonces menor, situación que habría provocado que perdiera el control y terminara impactando contra la adolescente.

El sobreseimiento de Echegaray

Echegaray atravesó una investigación en el sistema acusatorio, pero finalmente el fiscal Iván Grassi resolvió sobreseerlo al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar una participación directa en la muerte de Lucía.

La decisión fue duramente cuestionada por la familia Rubiño, que apeló la medida. Sin embargo, en septiembre del año pasado, un tribunal de Impugnación confirmó el sobreseimiento. Ahora la causa está en la Corte de Justicia.