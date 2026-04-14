    • 14 de abril de 2026 - 13:20

    Chagas: recomiendan a la población en general hacerse estudios de control una vez al año

    En el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se dio a conocer que en San Juan hay 4.500 casos registrdos.

    Esta mañana, por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se realizaron testeos gratuitos en la Planta Baja del Centro Cívico.

    Esta mañana, por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas' se realizaron testeos gratuitos en la Planta Baja del Centro Cívico.

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    Hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y, en este marco, se dio a conocer que en San Juan hay 4.500 casos. Lo dijo Liliana Salvá, al frente del Programa Provincial Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, quien sostuvo que es vital que la población en general se haga estudios de control una vez al año.

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    La enfermedad de chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, es una infección crónica transmitida principalmente por la vinchuca. El mayor peligro de esta enfermedad es su capacidad para pasar desapercibida, lo que retrasa su detección y tratamiento. Es por este motivo que los especialistas recomiendan hacerse un control al menos una vez al año.

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    Esta mañana, el Ministerio de Salud, realizó testeos gratuitos de chagas en el Centro Cívico.

    ‘La enfermedad de chagas es tratable y curable si se detecta y trata a tiempo. Mientras más pronto la encontremos y tratemos, más posibilidades hay de curarla o de minimizar los daños que puede provocar. Por eso recomendamos a la población en general hacerse un control anual como se hace con el colesterol o la glucemia’, dijo Liliana Salvá.

    Vías de transmisión de chagas

    • Vectorial (la más común): la vinchuca pica para alimentarse de sangre y luego defeca cerca de la picadura. Al rascarse, la persona introduce involuntariamente las heces infectadas en la herida o en mucosas (ojos o boca).
    • Materno-infantil: una madre infectada puede transmitir el parásito a su hijo durante el embarazo o el parto.
    • Alimentaria: consumo de bebidas o alimentos contaminados con heces de vinchuca.
    • Transfusiones: por sangre o trasplante de órganos no controlados

    ‘En la provincia, las principales vías de transmisión de chagas es la materno-infancia por eso, cuando la madre padece esta enfermedad a penas nace el bebé se le hace un control que se repite a los 10 meses. De esta manera, si se detecta que tiene la enfermedad se inicia el tratamiento logrando la cura. También se trata a la madre para que no le transmita la enfermedad a otros hijos que tenga’, explicó Salvá.

    La vectorial es la otra vía de contagio de chagas más común en la provincia. Es por eso que la especialista recomienda mantener la higiene de las casas y, en caso de encontrar una vinchuca dentro de la casa o de sus alrededores, atraparla y llevarla a un centro sanitario para corroborar si tiene el parásito que causa la enfermedad.

    ‘Esta acción es muy importante porque nos permite identificar zonas con vinchucas parasitadas para actual con operativos de fumigación y de control de salud de la población’, dijo Salva.

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    Junto a los testeos, se dio informaci&oacute;n sobre la enfermedad de chagas y de la prevenci&oacute;n.

    Junto a los testeos, se dio información sobre la enfermedad de chagas y de la prevención.

    Casos de chagas en San Juan

    La responsable del Programa Provincial Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, dependiente de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud, dijo que actualmente hay registrados en San Juan 4.500 casos de chagas, aunque no descarta que hayan más. ‘Recién a partir del 2018 se comenzaron a registrar los casos de chagas en la provincia. Actualmente hay 4.500 registrados’, sostuvo.

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