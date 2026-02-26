San Martín refuerza la prevención: invitan a una capacitación sobre animales ponzoñosos

Especialistas en Salud Pública brindarán herramientas para identificar especies, prevenir accidentes y saber cómo reaccionar ante emergencias en el hogar.

La jornada de prevención sobre animales ponzoñosos tendrá entrada libre ygratuita

Con el objetivo de brindar herramientas prácticas ante la aparición de animales ponzoñosos y especies peligrosas, la Municipalidad de San Martín anunció una jornada informativa de prevención abierta a todo el público. El encuentro busca que los vecinos aprendan a identificar riesgos y actuar correctamente frente a posibles encuentros con animales ponzoñosos.

La charla estará liderada por especialistas en la materia: el Dr. Martín Pallaro, referente del área de Salud Pública, y los profesionales del Centro Municipal de Salud Animal. Juntos, abordarán protocolos de seguridad y medidas preventivas para transformar los hogares y espacios comunes en entornos más seguros.

image ¿Por qué asistir a la jornada de prevención? Más allá del reconocimiento de especies, el foco estará puesto en la prevención ciudadana. Conocer el comportamiento de estos animales y las medidas de primeros auxilios puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

"Fortalecer el conocimiento de la comunidad es el primer paso para evitar accidentes y saber cómo reaccionar de forma eficiente", destacaron desde la organización.