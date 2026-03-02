Emilia Ruarte, la pequeña coleccionista que comenzó a los 3 años atraída por un auto y tiene más de 400 piezas

Acompañada de su madre, Emilia Ruarte comparte con pasión sus inicios en el coleccionismo. Los objetos que aprecia, la colección que le gustaría tener completa y el indispensable acompañamiento familiar.

El mundo del coleccionismo es tan amplio como maravilloso, desde el cual surgen un sinfín de historias y personajes. Una de ellos es Emilia Ruarte, una pequeña sanjuanina que inició su colección cuando apenas hablaba y años después tiene una gran cantidad de piezas en su haber. Hoy, con 11 años, comparte su pasión y exhibe con orgullo sus tesoros.

Emilia fue parte de la segunda exposición organizada por el club Locura en Escala San Juan, que se realizó en el Centro Cívico el 26 y 27 de febrero. Su presencia no pasó desapercibida, no solo por las increíbles piezas que decidió exhibir, sino por su corta edad y amplios conocimientos en lo que es coleccionismo, teniendo en claro sus preferencias.

emilia ruarte 1 “Empecé con un Citroën de los clásicos de Clarín cuanto tenía tres años”, comenta la joven; mientras su madre asiente de atrás. Para quienes no conocen la historia puede parecer una exageración que una persona inicie una colección con solo tres años. Sin embargo, la madre de Emilia comenta que todo comenzó cuando pasaron por un kiosco de diarios y revistas. En realidad la intención era comprar algunos libros para colorear cuando la pequeña Emilia se vio atraída por ese auto que fue el primero de una gran colección que ostenta en la actualidad.

La preadolescente sanjuanina asegura que lo que más le gusta de su colección son las camionetas, especialmente una que pintó y acondicionó a su gusto, dándole un color rosado intenso. También tiene vehículos clásicos de distintas escalas, figuras de algunas películas y colecciones puntuales.

“Debo tener casi 400 piezas de colección. No soy una persona a quien le llama la atención los juguetes, sino los autos. No juego con ellos, los limpio, cuido los detalles, veo que sus faroles estén bien porque es lo que más me gusta de los vehículos”, asegura Emilia.