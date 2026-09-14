Desafío a la Quebrada de Astica: Oro y Wittke se quedaron con la tercera edición en Valle Fértil

Con más de 300 corredores, se llevó a cabo una nueva edición del Desafío a la Quebrada Astica , una competencia de trail running que año tras año continúa creciendo tanto en cantidad de participantes como en nivel deportivo. Franco Oro y Verónica Wittke se quedaron con la categoría principal de la prueba que se ganó su lugar.

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En su tercera edición, la carrera volvió a convocar a atletas de diferentes puntos del país. Corredores provenientes de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja y distintos departamentos de San Juan llegaron hasta Astica para ser parte de una jornada que combinó deporte, naturaleza, aventura y superación personal.

La convocatoria fue tal que los cupos disponibles se agotaron previamente, confirmando el crecimiento que viene experimentando esta competencia desde su primera edición, según lo detallo uno de sus organizadores, Juan Mercado.

La edición 2026 presentó cuatro distancias: 5K, 12K, 21K y 35K, permitiendo que corredores con diferentes niveles de experiencia pudieran ser parte de la propuesta.

Una de las principales novedades fue la incorporación de los 35 kilómetros, la distancia más exigente de esta edición, con un recorrido que llevó a los atletas hacia la zona de la Sierra de Rivero. Los circuitos también atravesaron algunos de los paisajes naturales más representativos de Astica, incluyendo sectores de montaña, senderos, piedra, arena, cruces de río, la zona de la Gruta de la Virgen de Lourdes y las tradicionales Cascadas de Astica.

De esta manera, el recorrido se convirtió no solo en una competencia deportiva, sino también en una forma de descubrir y poner en valor los paisajes naturales de Valle Fértil.

El crecimiento del Desafío a la Quebrada se evidencia edición tras edición. En 2025, la segunda edición había reunido a más de 200 corredores; en 2026, la convocatoria superó las expectativas. Este crecimiento refleja el interés que despierta Astica como destino para el turismo deportivo y la consolidación de la competencia dentro del calendario de carreras de montaña de la región.

GANADORES

Las clasificaciones oficiales determinaron a los ganadores de las distintas distancias y categorías de la competencia.

35K

General masculina: Franco ORO

General femenina: Veronica WITTKE

21K

General masculina: Yoel GIMENEZ

General femenina: Estefanis Ruth DELGADO

12K

General masculina: Santiago FLORES

General femenina: Julieta Vanesa BURGOA

5K

General masculina: Ary Maximiliano MOLINA

General femenina: Julieta FERNANDEZ