    • 14 de septiembre de 2026 - 12:30

    Desafío a la Quebrada de Astica: Oro y Wittke se quedaron con la tercera edición en Valle Fértil

    Con más de 300 atletas, Astica vivió una jornada que se instala ya como clásica del Trail Running en San Juan.

    Imponente. El marco natural de la Quebrada de Astica le dio brillo a la tercera edición de una clásica del trail running de San Juan.

    Imponente. El marco natural de la Quebrada de Astica le dio brillo a la tercera edición de una clásica del trail running de San Juan.

    Foto:

    astica2
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con más de 300 corredores, se llevó a cabo una nueva edición del Desafío a la Quebrada Astica, una competencia de trail running que año tras año continúa creciendo tanto en cantidad de participantes como en nivel deportivo. Franco Oro y Verónica Wittke se quedaron con la categoría principal de la prueba que se ganó su lugar.

    Leé además

    Regreso. El Zonda se alista para tener otra vez al TC 2000 en un regreso especial para Henry Martin.

    El Zonda se prepara para una carrera cargada de historia en el TC 2000: entradas y precios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alejandra Monteoliva.

    La ministra de Seguridad de la Nación llegará a San Juan para participar de un encuentro federal

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En su tercera edición, la carrera volvió a convocar a atletas de diferentes puntos del país. Corredores provenientes de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja y distintos departamentos de San Juan llegaron hasta Astica para ser parte de una jornada que combinó deporte, naturaleza, aventura y superación personal.

    La convocatoria fue tal que los cupos disponibles se agotaron previamente, confirmando el crecimiento que viene experimentando esta competencia desde su primera edición, según lo detallo uno de sus organizadores, Juan Mercado.

    La edición 2026 presentó cuatro distancias: 5K, 12K, 21K y 35K, permitiendo que corredores con diferentes niveles de experiencia pudieran ser parte de la propuesta.

    Una de las principales novedades fue la incorporación de los 35 kilómetros, la distancia más exigente de esta edición, con un recorrido que llevó a los atletas hacia la zona de la Sierra de Rivero. Los circuitos también atravesaron algunos de los paisajes naturales más representativos de Astica, incluyendo sectores de montaña, senderos, piedra, arena, cruces de río, la zona de la Gruta de la Virgen de Lourdes y las tradicionales Cascadas de Astica.

    De esta manera, el recorrido se convirtió no solo en una competencia deportiva, sino también en una forma de descubrir y poner en valor los paisajes naturales de Valle Fértil.

    El crecimiento del Desafío a la Quebrada se evidencia edición tras edición. En 2025, la segunda edición había reunido a más de 200 corredores; en 2026, la convocatoria superó las expectativas. Este crecimiento refleja el interés que despierta Astica como destino para el turismo deportivo y la consolidación de la competencia dentro del calendario de carreras de montaña de la región.

    GANADORES

    Las clasificaciones oficiales determinaron a los ganadores de las distintas distancias y categorías de la competencia.

    35K

    General masculina: Franco ORO

    General femenina: Veronica WITTKE

    21K

    General masculina: Yoel GIMENEZ

    General femenina: Estefanis Ruth DELGADO

    12K

    General masculina: Santiago FLORES

    General femenina: Julieta Vanesa BURGOA

    5K

    General masculina: Ary Maximiliano MOLINA

    General femenina: Julieta FERNANDEZ

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Acción. Candelaria Herrera fue uno de los puntos altos de Argentina en el Sudamericano de Brasil.

    Candelaria Herrera quedó en el equipo ideal del Sudamericano de vóley en Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pascual Di Tella ganó el oro y le dio a Argentina su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos

    Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: gran arranque para Argentina con 11 medallas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Admitieron un error del VAR en el gol que decidió el clásico de Manchester.

    Escándalo en la Premier League: admitieron un "error de juicio" en el gol de Haaland que decidió el clásico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Marcelo Gallardo. 

    Ecuador presentó a Gallardo con un emotivo video y un guiño directo a River

    Por Redacción Diario de Cuyo