La sorpresa que le prepararon sus compañeros a Messi en plena concentración mundialista

Lionel Messi recibió una especial muestra de cariño por parte de sus compañeros de la Selección argentina en el día de su cumpleaños número 39. En la concentración del equipo en pleno Mundial 2026, el capitán fue sorprendido con un regalo preparado por algunos de los futbolistas más cercanos al grupo.

Se define la fase de grupos: el Mundial 2026 entra en una jornada clave con seis partidos

La Pulga compartió en sus redes sociales imágenes del obsequio que le entregaron Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Marito , el histórico utilero de la Selección.

El detalle elegido fue una torta temática con los colores celeste y blanco de la Argentina. En el centro se destacaba un gran número 39 en dorado, en referencia a la edad que cumplió el rosarino, mientras que alrededor estaba decorada con alfajores en tonos blancos, celestes y amarillos.

El gesto volvió a reflejar la cercanía que existe dentro del plantel campeón del mundo y el lugar especial que ocupa Messi entre sus compañeros.

En medio de la competencia más importante del fútbol, la Selección se tomó un momento para homenajear a su capitán, que sigue siendo el gran referente del grupo.

Lionel Messi cumple 39: los números que lo ponen en la cima

Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Messi es el argentino con más mundiales jugados: seis (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Un récord que se amplía, en realidad, ya que lo alcanzó en Qatar, que fue su quinta Copa del Mundo, con la que superó a Diego Maradona y a Javier Mascherano, que tenían cuatro. A esa línea se sumó Di María en 2022 y ahora Nicolás Otamendi.

Claro que no es solo el argentino que más mundiales jugó, sino que es uno de los tres futbolistas con más copas del mundo disputadas en la historia, escalón que comparte con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa. Aunque en partidos disputados los supera a ambos, siendo Leo el que más jugó hasta la segunda fecha de este Mundial 2026 con 28 encuentros.

También con respecto a ser el capitán de la Selección, Messi ya tiene 21 partidos llevando la cinta y amplía su liderazgo en la tabla sobre otros dos capitanes históricos, los que, igual que Leo, levantaron la Copa del Mundo: Diego Maradona (16) y Daniel Passarella (12).

En el rubro goles, es el máximo anotador argentino en las copas del mundo, con 18 gritos, dejando cada vez más lejos en el segundo lugar a Gabriel Batistuta, que tiene “apenas” 10 goles en tres mundiales.

Acá aparece un récord que a Messi le queda por alcanzar o vencer en las estadísticas vernáculas: ser el argentino que más goles hizo en un solo Mundial. Por ahora, ese logro es de Guillermo Stábile, el delantero goleador del Mundial de 1930, con ocho, todos en ese torneo.

Y a nivel global, con los 18 goles que lleva hasta el momento, superó la marca de Miroslav Klose (16) y está defendiendo esa posición del acecho de Kylian Mbappe, que entre Rusia 2018, Qatar 2022 y lo jugado de este 2026, tiene 16 goles. Le queda, eso sí, ver si puede llegar a los 13 que convirtió Just Fontaine en el Mundial de Suecia 1958.