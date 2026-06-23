Inglaterra no pudo con Ghana, empató sin goles y definirán su clasificación en la última fecha

Inglaterra no pudo quebrar la resistencia de Ghana e igualó 0-0 este martes en el Estadio Boston, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Con este resultado, ambos seleccionados quedaron como líderes de la zona con cuatro puntos, aunque los europeos conservan la primera posición por una mejor diferencia de gol.

Inglaterra goleó a Croacia 4-2 en un partidazo y lanzó una seria advertencia en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Thomas Tuchel asumió desde el inicio el protagonismo del encuentro y monopolizó la posesión de la pelota. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de peligro frente a un rival que apostó por un planteo defensivo y ordenado.

Durante gran parte del primer tiempo, Inglaterra se instaló en campo contrario, pero sus intentos chocaron una y otra vez contra la sólida estructura diseñada por Carlos Queiroz. Los europeos recurrieron con frecuencia a los centros desde las bandas, una fórmula que fue neutralizada sin mayores sobresaltos por la defensa africana.

Las ocasiones más destacadas de la etapa inicial llegaron a través de Declan Rice. Primero con un tiro libre que se fue desviado y luego con un cabezazo que pasó por encima del travesaño. Harry Kane, principal referencia ofensiva inglesa, estuvo bien controlado y tuvo escasa participación.

El complemento ofreció un trámite más dinámico. Ghana se animó a adelantar líneas y comenzó a encontrar espacios para inquietar a su rival. Esa postura generó un partido más abierto, con llegadas en ambos arcos.

Las Estrellas Negras tuvieron algunas aproximaciones interesantes, pero volvieron a evidenciar problemas en la definición. Del otro lado, Inglaterra encontró más profundidad gracias a las intervenciones de Noni Madueke, Anthony Gordon y el propio Kane.

La oportunidad más clara para romper el cero llegó a los 86 minutos. Kane quedó en una posición inmejorable dentro del área chica, pero remató por encima del travesaño cuando parecía tener el gol asegurado. Antes, una salvada providencial de un defensor y varias intervenciones seguras del arquero Benjamin Asare habían evitado la caída del arco africano.

Ni los ingresos de Bukayo Saka, Morgan Rogers y Eberechi Eze lograron modificar la historia para Inglaterra, que terminó resignando dos puntos en un partido donde fue superior en el control del juego, aunque sin la contundencia necesaria para quedarse con la victoria.

La definición del Grupo L llegará el próximo sábado desde las 18 (hora argentina). Inglaterra enfrentará a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York, mientras que Ghana se medirá con Croacia en Filadelfia. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo y determinarán a los clasificados a los octavos de final.