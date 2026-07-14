    • 14 de julio de 2026 - 20:51

    Argentina-Inglaterra: unos 200 policías custodiarán la Plaza 25 de Mayo durante los posibles festejos

    El operativo especial comenzará este miércoles desde las 16 en el microcentro de San Juan. La Policía reforzará la seguridad en la Plaza 25 de Mayo y los principales accesos al microcentro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan desplegará este miércoles un importante operativo de seguridad y prevención en el microcentro capitalino con motivo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

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    El dispositivo comenzará a las 16, varias horas antes del inicio del encuentro, y tiene como finalidad garantizar el orden y la seguridad ante la posibilidad de una masiva concentración de hinchas si la Selección Argentina logra el pase a la final.

    Uno de los puntos centrales del operativo será la Plaza 25 de Mayo, el tradicional lugar de encuentro de los sanjuaninos para celebrar los triunfos de la Albiceleste. Allí estarán destinados alrededor de 200 efectivos policiales, quienes trabajarán para que los festejos puedan desarrollarse con normalidad y para prevenir incidentes antes, durante y después del partido.

    La presencia policial también se extenderá a distintos sectores estratégicos del microcentro, donde intervendrán diversas áreas operativas y preventivas de la fuerza. El objetivo será preservar el orden público, brindar seguridad a quienes concurran al centro y asegurar el normal desarrollo de la circulación y de la actividad comercial.

    En ese sentido, desde la Policía recordaron que, de acuerdo con lo informado por la Cámara de Comercio de San Juan, cada comerciante decidirá libremente si mantiene abierto o no su local durante el partido. No obstante, se prevé que la mayoría de los negocios continúe funcionando, por lo que el operativo también estará orientado a resguardar a comerciantes, trabajadores y clientes.

    Las autoridades explicaron que el dispositivo fue diseñado para garantizar la seguridad de las personas, preservar el orden público y asegurar el normal funcionamiento del radio céntrico de la ciudad. Por ello, la cobertura policial permanecerá activa durante el encuentro y se intensificará en caso de que miles de sanjuaninos vuelvan a reunirse en la Plaza 25 de Mayo para celebrar una eventual clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

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