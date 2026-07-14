    • 14 de julio de 2026 - 19:00

    Los mejores memes del triunfo de España sobre Francia en la semifinal del Mundial 2026

    El elenco ibérico se impuso por 2-0 frente a los galos y clasificó a la final de la Copa del Mundo. No tardaron las burlas contra Mbappé.

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    La victoria de España ante Francia por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026, disputada este martes en el AT&T Stadium de Dallas, desató una marea de humor en las redes sociales. Mientras Kylian Mbappé y sus compañeros salían eliminados del campo de Texas, miles de usuarios convertían la derrota de los Bleus en el combustible perfecto para memes que se viralizaron en minutos.

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    El gran protagonista involuntario de la jornada fue Mbappé. El capitán francés tuvo una noche para el olvido: sus posiciones adelantadas le costaron al menos una acción de peligro anulada durante el partido, y las redes no tardaron en hacer leña del árbol caído. Los usuarios lo retrataron como un delantero incapaz de mantenerse en línea con la última defensa española, en una lluvia de imágenes y videos que acumularon decenas de miles de interacciones.

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