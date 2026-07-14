La prensa francesa destrozó a Les Bleus tras la eliminación ante España: "Un naufragio total"

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto en el país europeo . Luego de la derrota por 2-0 frente a España en el AT&T Stadium de Dallas, los principales medios franceses coincidieron en un diagnóstico contundente: Les Bleus fueron ampliamente superados y estuvieron lejos del nivel esperado en un partido decisivo.

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Las críticas apuntaron tanto al rendimiento colectivo como a varias individualidades, mientras que algunos análisis también hicieron referencia al arbitraje del salvadoreño Iván Barton, aunque sin atribuirle la responsabilidad principal de la derrota.

El prestigioso diario deportivo L'Équipe resumió la eliminación con un título lapidario: "Accidente en Dallas" .

En su análisis sostuvo que Francia fue "ampliamente superada" por una España que dominó el encuentro de principio a fin y aseguró que el conjunto dirigido por Didier Deschamps "nunca tuvo realmente partido".

El medio también cuestionó el rendimiento ofensivo de Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, a quienes calificó como "absolutamente irreconocibles" por su escasa incidencia en ataque.

Le Monde: "Fin del sueño azul"

Le Monde eligió un enfoque similar al titular "Fin del sueño azul: Les Bleus, dominados y eliminados".

El periódico consideró que el resultado reflejó la diferencia futbolística entre ambos seleccionados y sostuvo que Francia firmó una actuación "indigna de una nación que soñó con el título durante cinco semanas".

Entre los comentarios de los lectores publicados por el diario se repitió una idea: España fue claramente superior y Francia se mostró impotente durante gran parte del encuentro.

Le Figaro habló de un "naufragio total"

Uno de los análisis más duros llegó desde Le Figaro, que calificó la actuación francesa como "un naufragio total".

El diario aseguró que el primer tiempo fue uno de los peores de la era Deschamps y criticó especialmente la falta de reacción tras el segundo gol español.

Además, cuestionó las decisiones del entrenador, al considerar que los cambios llegaron demasiado tarde y no modificaron el desarrollo del partido.

Le Parisien reflejó la decepción del plantel

Por su parte, Le Parisien tituló simplemente "Les Bleus derrotados" y describió la eliminación como "un duro golpe".

El medio publicó declaraciones del defensor Maxence Lacroix, quien reconoció la frustración del grupo y admitió que el equipo debió haber mostrado un mejor nivel con la pelota para aspirar a disputar la final.

También incluyó un editorial bajo el título "Lágrimas y promesas", enfocado en el futuro de la selección francesa.

Autocrítica en la televisión francesa

Las críticas también dominaron los programas deportivos.

En RMC Sport, el periodista Daniel Riolo reconoció que Francia fue claramente inferior y sostuvo que el mediocampo compuesto por Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot estuvo muy por debajo del nivel mostrado por España.

Durante el mismo programa, un ex campeón del mundo con Francia en 1998 aseguró que el conjunto español dio "una lección técnica" y explicó que los dirigidos por Luis de la Fuente siempre encontraron superioridad numérica en distintos sectores del campo.

Los jugadores también asumieron responsabilidades

Uno de los análisis más llamativos fue el del mediocampista Rayan Cherki, quien evitó responsabilizar al árbitro y afirmó que la principal causa de la eliminación fue el propio rendimiento del equipo.

"El único equipo que nos venció fuimos nosotros mismos", señaló el futbolista, quien además destacó que España fue "más inteligente" y jugó mejor durante toda la semifinal.

Didier Deschamps también hizo una autocrítica al reconocer que su selección estuvo por debajo del rival, aunque dejó una insinuación sobre la actuación del árbitro Iván Barton al preguntarse públicamente si estaba preparado para dirigir una semifinal mundialista.