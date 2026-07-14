Scaloni no confirmó el equipo y abrió la puerta a cambios entre los titulares ante Inglaterra

A menos de 24 horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Lionel Scaloni evitó confirmar la formación titular y dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el equipo para enfrentar a los ingleses. El entrenador remarcó que todavía no comunicó la alineación a sus futbolistas y que la decisión dependerá de la estrategia para un rival con figuras de primer nivel.

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Consultado sobre cómo piensa controlar a Harry Kane y Jude Bellingham y si eso podría derivar en cambios, Scaloni fue claro: "Siempre analizamos cómo neutralizar a estos jugadores. Es una posibilidad que hagamos cambios o que repitamos. A los chicos no les dije el equipo. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas. Nuestra idea de juego la tenemos e intentaremos llevarla a cabo" .

El técnico también se refirió al estado físico del plantel, que viene de disputar dos partidos consecutivos con tiempo suplementario, aunque transmitió tranquilidad.

"La idea es salir con lo mejor que tenemos. Pese a que algunos terminaron con algunos calambres, la idea es esa", sostuvo.

En ese sentido, dejó en claro cuál será el criterio para definir la formación titular: "El equipo que va a salir mañana será el mejor que tenga que jugar, si ganaron o no, sean campeones o no. Puedo equivocarme, pero cada jugador que ponemos es el que está mejor" .

Además, explicó que solo quedará al margen quien no esté en condiciones físicas de competir. "Si mañana hay algún futbolista que no está en condiciones, no va a jugar. En principio no hay algún jugador que no esté en su esplendor físico", afirmó.

"Tenemos que recuperar nuestro fútbol"

Más allá del planteo táctico, Scaloni insistió en que la clave estará en volver a mostrar el juego que llevó a la Selección a ser protagonista durante los últimos años.

"Tenemos que recuperar jugar al fútbol, a la pelota, que es lo que nos hizo fuerte. Necesitamos de los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol. Lo otro lo doy por descontado y siempre dieron lo máximo", señaló.

También adelantó cuál será la idea frente a un rival que considera muy peligroso. "La idea es agarrar la pelota y cuando no la tengamos sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores que son explosivos y con características diferentes de otras selecciones. Al agarrar la pelota intentaremos sorprenderlos".

"Vamos a dejar hasta la última gota"

Durante la conferencia, el entrenador destacó el recorrido de su equipo en el Mundial y pidió valorar lo conseguido hasta el momento.

"No me pongo a pensar si estoy como quería porque hace un mes y medio atrás firmaba llegar como sea a la semifinal. No me importa cómo estamos, ahora estamos súper ilusionados y contentos. Estamos y vamos a jugar la semifinal", expresó.

Además, envió un mensaje a los hinchas argentinos: "Que disfruten del momento. Llegamos a estas instancias porque tenemos buenos jugadores y por nuestra cultura de no dar nada por perdido".

Por último, aseguró que el plantel afrontará el compromiso con la misma mentalidad que lo llevó a instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo. "Mañana vamos a dar hasta la última gota para ganar", concluyó.