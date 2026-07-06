    • 6 de julio de 2026 - 22:36

    Programaron la cuarta fecha del Clausura de fútbol local que tiene cuatro líderes con puntaje ideal

    Colón, Alianza, Desamparados y Trinidad ganaron los tres partidos que disputaron y buscarán sostener su invicto en el Clausura el fin de semana. La programación

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pelea por la cima del Torneo Clausura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol promete sumar un nuevo capítulo este fin de semana. Con apenas tres fechas disputadas, cuatro equipos comparten el liderazgo con puntaje ideal y afrontarán compromisos exigentes con el objetivo de mantener el invicto y seguir en lo más alto de la tabla.

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    Los punteros son Colón Junior, Atlético Alianza, Sportivo Desamparados y Atlético Trinidad, todos con 9 puntos, producto de tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

    La cuarta fecha comenzará el sábado, cuando dos de los líderes salgan a la cancha. Colón Junior recibirá a Carpintería con la misión de extender su campaña perfecta, mientras que Atlético Trinidad será local frente a Minero Argentino, otro de los equipos que buscará cortar la racha del líder.

    La jornada sabatina también tendrá los encuentros entre López Peláez y Atlético Unión, Atlético Marquesado frente a Villa Ibáñez y Defensores de Argentinos ante Sarmiento, que se jugará en la cancha de Peñarol.

    La continuidad llegará el domingo, con otros dos punteros en acción. Atlético Alianza visitará a Juventud Zondina, mientras que Sportivo Desamparados tendrá una prueba de riesgo en su visita a Atenas Pocito.

    Ese día también se medirán Sportivo 9 de Julio y Sportivo Peñarol, además de San Lorenzo de Ullum frente a Sportivo Rivadavia.

    Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, la cuarta fecha puede empezar a marcar diferencias. Los cuatro líderes intentarán conservar el puntaje ideal, mientras que sus perseguidores buscarán aprovechar cualquier traspié para acortar distancias y meterse de lleno en la lucha por el Clausura.

    Programación de la 4ª fecha

    Sábado

    • López Peláez vs. Atlético Unión
    • Colón Junior vs. Carpintería
    • Atlético Marquesado vs. Villa Ibáñez
    • Atlético Trinidad vs. Minero Argentino
    • Defensores de Argentinos vs. Sarmiento (en cancha de Peñarol)

    Domingo

    • Sportivo 9 de Julio vs. Sportivo Peñarol
    • Juventud Zondina vs. Atlético Alianza
    • San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Rivadavia
    • Atenas Pocito vs. Sportivo Desamparados

    Todos los encuentros se jugarán con Cuarta División desde las 13:30 y Primera División a partir de las 16 horas.

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