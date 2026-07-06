    • 6 de julio de 2026 - 20:06

    Las chicas de Desamparados dueñas del Apertura del fútbol sanjuanino: campeonas en Primera y Reserva

    Las Puyutanas fueron campeonas en Primera División y Reserva en una jornada de finales disputada en la cancha de Trinidad. También hubo festejos para 9 de Julio, San Martín y Alianza en las distintas copas y categorías.

    Desamparados ganó todo en el fútbol femenino y las chicas así lo celebraron. Fotos: gentileza Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Desamparados ganó todo en el fútbol femenino y las chicas así lo celebraron. Fotos: gentileza Liga Sanjuanina de Fútbol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las chicas de Sportivo Desamparados fueron las grandes protagonistas de las finales del Torneo Apertura del fútbol femenino de la Liga Sanjuanina. En una jornada cargada de emociones, disputada en la cancha de Trinidad, las Puyutanas dominaron la escena al consagrarse campeonas tanto en Primera División como en la categoría Reserva, cerrando un semestre perfecto.

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    La conquista más importante llegó en la Copa Oro de Primera División, donde Sportivo Desamparados derrotó 2 a 0 a Atenas y se quedó con el título de campeón del Apertura. Con una sólida actuación, las puyutanas impusieron condiciones en la final y levantaron el trofeo más importante de la temporada.

    Pero la fiesta puyutana no terminó allí. En la final de Reserva, Desamparados volvió a celebrar tras empatar 1 a 1 con San Martín y quedarse con la definición por penales, sumando así su segundo título de la jornada.

    De esta manera, el fútbol femenino sanjuanino bajó el telón del Torneo Apertura con una intensa jornada de finales, en la que Desamparados fue el gran dominador al quedarse con los dos títulos principales y confirmar su gran presente en la competencia local.

    9 de Julio festejó en la Copa de Plata

    En la final de la Copa de Plata de Primera División, 9 de Julio protagonizó uno de los partidos más emocionantes del día. Igualó 3 a 3 frente a Mineros en el tiempo reglamentario y luego se impuso en la tanda de penales para quedarse con el campeonato.

    Las campeonas en Inferiores

    La actividad comenzó con las finales de las categorías formativas del fútbol femenino. En la Sub 14 Copa de Bronce, 9 de Julio derrotó 1 a 0 a Atenas y se quedó con el título. En la Sub 14 Copa de Plata, Alianza venció 2 a 1 a Rufrano para coronarse campeón. Mientras que en la Sub 14 Copa de Oro, San Martín empató con Desamparados y luego se impuso en la definición por penales para levantar el trofeo.

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