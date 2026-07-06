Intervinieron la Liga Caucetera Sanmartiniana de Fútbol y designaron un Triunvirato Normalizador

La Inspección General de Personas Jurídicas oficializó la medida mediante una resolución. Tres interventores tendrán la misión de reorganizar la institución y preparar la elección de nuevas autoridades.

La Liga Caucetera Sanmartiniana de Fútbol inició una nueva etapa institucional luego de que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dispusiera su intervención administrativa a través de un proceso de normalización destinado a regularizar el funcionamiento de la entidad.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 0671-IGPJ-2026, por la cual se designó un triunvirato normalizador integrado por Carlos Adrián Yavante, Diego Armando Moreno y Adolfo Maya, quienes asumieron oficialmente sus funciones este lunes 6 de julio durante un acto realizado en la sede de la Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan.

Según consta en el acta de toma de posesión, los tres interventores aceptaron el cargo y asumieron el compromiso de conducir en conjunto el proceso de reorganización administrativa, legal e institucional de la Liga, cumpliendo con las obligaciones establecidas por el organismo provincial.

La principal tarea del triunvirato será ordenar la situación institucional de la entidad que nuclea a los clubes del fútbol caucetero, regularizar la documentación pendiente y garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por Personas Jurídicas para normalizar su funcionamiento.

El proceso también contempla la actualización de la documentación administrativa y legal, con el objetivo de que la Liga pueda retomar plenamente sus actividades bajo un marco institucional regular.