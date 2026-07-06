Mundial 2026: la mayoría de los lectores de DIARIO DE CUYO pide cambios en la Selección para enfrentar a Egipto

Una encuesta realizada por este medio mostró que más del 64% de los participantes considera que Lionel Scaloni debe modificar el equipo tras la ajustada victoria ante Cabo Verde.

A horas del duelo entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y si bien Lionel Scaloni avisó cambios aunque no quiso confirmar el equipo, los lectores de DIARIO DE CUYO dejaron en claro cuál es su postura sobre la Albiceleste. En una encuesta realizada por este medio, la mayoría se inclinó por la necesidad de realizar modificaciones en la formación luego del sufrido triunfo frente a Cabo Verde.

La consulta planteó una pregunta concreta: "Luego de la actuación de la Selección argentina ante Cabo Verde, ¿creés que Scaloni debe hacer cambios en el equipo?". La respuesta fue contundente.

El 64,4% de los participantes, equivalente a 6.899 votos, respondió que sí, el entrenador debe hacer cambios de cara al compromiso de este martes. En tanto, el 35,6% restante, con 3.813 votos, opinó que el cuerpo técnico debe mantener a los mismos once y darles continuidad.

En total, la encuesta reunió 10.712 votos, reflejando el interés y la expectativa que genera el próximo compromiso de la Albiceleste.

El debate se instaló luego de la clasificación ante Cabo Verde, un partido en el que Argentina avanzó, pero dejó algunas dudas en su funcionamiento. El rendimiento defensivo y la falta de contundencia durante varios pasajes del encuentro alimentaron la discusión sobre si es momento de introducir variantes o apostar por la confianza en el equipo que consiguió el pase.