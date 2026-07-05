79 años de Diario de Cuyo: cambiaron las formas, los estilos, pero el interior se mantiene, crece y fortalece

Diario de Cuyo es la memoria viva de San Juan. Este 5 de julio, el diario más tradicional y emblemático de la provincia celebra sus 79 años de vida, consolidado como un faro informativo y un testigo privilegiado de los acontecimientos que moldearon la identidad local.

Magia, misterio y generosidad: San Juan se prepara para una multitudinaria cita a ciegas con los libros

Desde aquella histórica primera edición que vio la luz en 1947, el compromiso asumido por sus fundadores se mantiene intacto: ser el reflejo fiel de la realidad sanjuanina, con sus alegrías, sus luchas, sus tragedias y sus progresos.

Mantenerse vigente durante casi ocho décadas en una Argentina de constantes vaivenes económicos, políticos y sociales es una hazaña que pocos logran. La permanencia de Diario de Cuyo no es casualidad; es el resultado de una credibilidad construida día a día, página a página.

El diario estuvo allí para contar la reconstrucción de una provincia tras el devastador terremoto, las épocas de oro de la vitivinicultura, la transformación minera, los hitos deportivos que hicieron vibrar a los nuestros y las historias mínimas de los barrios que le dan alma a San Juan. Cruzar el umbral de los 79 años significa haber logrado que la marca "Diario de Cuyo" sea sinónimo de confianza para abuelos, padres e hijos.

El crecimiento de Diario de Cuyo no se mide únicamente en el volumen de sus páginas, sus notas leídas y su alcance en redes sociales, sino en su capacidad de evolucionar junto a los tiempos. Lo que comenzó como un taller tipográfico tradicional se transformó, con el correr de las décadas, en una plataforma multimedia líder.

El desafío no fue solo cambiar el papel por la pantalla, sino entender que el periodismo de calidad debe estar donde la gente está.

Hoy, a través de su edición digital, sus redes sociales y sus formatos audiovisuales, el medio no solo informa a los que viven en los diecinueve departamentos de la provincia, sino que tiende un puente para los miles de sanjuaninos dispersos por el mundo que buscan mantener el lazo con su tierra nativa. Innovar manteniendo los valores del periodismo clásico ha sido la clave de su expansión.

Cercanía: el pacto inquebrantable con el lector

Si hay un elemento que define la esencia de Diario de Cuyo es su cercanía con la comunidad. No es un medio que mira la realidad desde una torre de marfil; camina las calles de la Capital, recorre las fincas de Pocito, sube a la cordillera en Iglesia y Calingasta, y se mete en el living de cada hogar.

Esa familiaridad se nota en el clásico ritual del canillita, en la mesa del café donde se debate la tapa del día, y en el clic matutino desde el celular. El sanjuanino sabe que en Diario de Cuyo encuentra un espacio para hacer oír su voz, para reclamar, para celebrar los logros comunitarios y para sentirse parte de un destino común.

Mirando al futuro

Celebrar 79 años es mirar hacia atrás con orgullo, pero, sobre todo, es proyectar el futuro. En un ecosistema de información a menudo saturado y vertiginoso, la misión de Diario de Cuyo sigue siendo la misma que en sus orígenes: chequear la información, contextualizar la noticia y defender los intereses de la provincia.

San Juan sopla las velas junto a su diario. Porque mientras haya una historia que contar en esta tierra de sol y de vientos, habrá una página —impresa o digital— de Diario de Cuyo lista para grabarla en la inmortalidad.