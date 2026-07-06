El mensaje de Paredes para Neymar: "Duele verlo así, le deseo siempre lo mejor"

La temprana eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 en manos de Noruega fue una de las grandes sorpresas de la fase mata-mata del certamen. De la mano de un Erling Haaland intratable, los nórdicos se impusieron 2-1 frente a la Verdeamarela de Carlo Ancelotti . Luego de la sufrida clasificación de la selección argentina contra Cabo Verde en los 16avos, Leandro Paredes fue consultado sobre la derrota del Scratch y remarcó la dificultad de los partidos en la Copa del Mundo.

El volante de Boca Juniors , que podría ser uno de los cambios de Lionel Scaloni de cara al choque contra Egipto por los octavos, habló antes del último entrenamiento de la Albiceleste y fue contundente al ser consultado si le sorprendió el nivel de los combinados en el Mundial. “ Ya no, porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas. Cualquiera le puede ganar a cualquiera ”, comentó Paredes.

Respecto a la eliminación de Brasil, fue tajante al afirmar que lo tomó por sorpresa: “ Obviamente, hace ruido ver afuera a Brasil. Pero como dije después de Cabo Verde, no hay partido fácil. Las selecciones están todas muy bien preparadas”. Al mismo tiempo, se refirió al retiro de Neymar de la Canarinha: “ Duele verlo así. Uno como amigo, más allá de que sea de Brasil, tiene un cariño muy grande por él . Le deseo siempre lo mejor y va a ser una lástima no verlo más ”.

Vale recordar que Paredes mantiene una buena relación con Neymar , con quien compartió vestuario en el París Saint-Germain . El astro del Santos fue el autor del único tanto de la Verdeamarela contra Noruega desde el punto de penal en el último minuto, aunque no fue suficiente por los dos goles de Haaland.

Tras la histórica derrota contra Alemania por 7-1 en 2014, Brasil no logró superar los cuartos de final en una Copa del Mundo : cayó 2-1 contra Bélgica en 2018 y por penales contra Croacia en Qatar 2022 en dicha instancia. A pesar del arribo de Carlo Ancelotti al banco de suplentes, la Verdeamarela quedó eliminada en los octavos en 2026 después de clasificar primera en su grupo y eliminar a Japón en 16avos.

Paredes también hizo hincapié en el partido contra Egipto por los octavos de final. “No va a ser ningún partido fácil, como ya lo sabíamos. Egipto será difícil. Yo siempre me veo adentro. Trato de entrenarme día a día para verme titular. El entrenador decide y nosotros tenemos que estar a disposición. Nosotros queremos dar siempre nuestra mejor versión”, comentó el volante de Boca Juniors.

En esta misma línea, sobre el estado físico del equipo y los rivales, agregó: “Queremos dar siempre nuestra mejor versión, no siempre se puede. El otro día sufrimos, pero ganar es importante. Estamos muy bien. El cansancio es normal. El calor y el campo influyen. Somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas. No hay partidos fáciles”.

Nahuel Molina también puso el foco en el perfil del próximo adversario y en la necesidad de sostener una identidad de juego. “Egipto es un equipo muy duro. Suma mucha gente en ataque y esto de estar bien ordenados va a solucionar muchas cosas. Además del rival, hay que pensar en nuestro juego e intentar ser protagonistas como siempre. Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo. La gente siempre va a querer más y alentarnos a que sigamos jugando como lo veníamos haciendo. El equipo siempre intenta ser protagonista y busca seguir mejorando”.

Thiago Almada, por su parte, se refirió al poco margen de trabajo entre partidos y a su función dentro de la rotación. “Tuvimos poco tiempo para entrenar para prepararnos de la mejor manera. Uno trata de hacer lo mejor para el equipo. A veces se necesita otra cosa en el equipo”.

La selección argentina completó durante el mediodía del lunes su última práctica antes del cruce con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, un partido que se jugará este martes 7 de julio a las 13:00 en el Mercedes-Benz Stadium y que puede abrirle el camino a un eventual duelo de cuartos ante el ganador de Suiza-Colombia.

El entrenamiento se realizó en el predio de Kennesaw University, en el Fifth Third Stadium que la selección ya había utilizado durante la Copa América 2024. La práctica comenzó con una extensa charla de Lionel Scaloni con Cristian Romero, Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi.

El intercambio incluyó gestos del entrenador y terminó entre risas de los futbolistas. Después, el plantel hizo trabajos con pelota. El cuerpo técnico analiza variantes respecto del equipo que comenzó el partido de 16avos frente a Cabo Verde en Miami. Una posibilidad es el ingreso de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina, que no pudo terminar ese encuentro por un calambre.

La otra duda se mantiene desde el inicio del torneo: quién acompañará a Messi en la delantera. Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por ese lugar, aunque el delantero del Atlético de Madrid aparece mejor posicionado para meterse en el once inicial.

La modificación de mayor peso está en el mediocampo. En los últimos entrenamientos, Scaloni ensayó distintos esquemas y diferentes planteamientos tácticos en esa zona. Entre las pruebas, Leandro Paredes podría entrar por Thiago Almada o por Rodrigo De Paul. La posible presencia del volante de Boca Juniors liberaría al mediocampista del Liverpool de la función que ocupa actualmente, mientras que Nicolás González también apareció entre las alternativas trabajadas por el cuerpo técnico.

Con ese panorama, el equipo que se perfila para iniciar el partido con esquema 4-4-2 tendría a Emiliano Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister con lugar asegurado en la mitad de la cancha, más dos puestos todavía en evaluación entre Paredes y De Paul; y Messi con Álvarez o Lautaro Martínez en ataque.