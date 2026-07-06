    • 6 de julio de 2026 - 09:47

    "¡Ro!": qué significa el grito de los noruegos cuando reman, el festejo viral del Mundial

    Se trata del festejo viral de la selección sensación.

    La afición noruega colma las tribunas y ya hizo popular su cántico. Fuente: NYT

    La afición noruega colma las tribunas y ya hizo popular su cántico. Fuente: NYT

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    Con remos imaginarios en mano y vociferaciones sincronizadas, los aficionados al fútbol de Noruega han remado a lo largo de este Mundial como si fueran conquistadores vikingos de hace mil años que pilotaran una nave de guerra.

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    El grito característico de los aficionados, conocido como el “remo vikingo” —en el que se balancean hacia atrás y hacia delante al unísono mientras corean “¡Ro!”— se ha convertido en todo un fenómeno, en paralelo a la mejor participación de Noruega en un Mundial en casi tres décadas.

    Ese enérgico “¡Ro!” significa "¡rema!".

    Han remado en estadios de Boston y East Rutherford, Nueva Jersey. Han remado en Times Square. En su país, los noruegos han remado en colegios y residencias de ancianos, e incluso en el Parlamento, donde el primer ministro se unió al grito.

    “Somos un país pequeño y todo el mundo puede participar”, dijo Trond Sveva, que ha estado remando frente al televisor de su casa mientras veía los partidos de Noruega.

    “No importa si eres rico o pobre, si estás en la zona VIP o en las localidades más baratas: igual puedes remar”. “No importa si eres rico o pobre, si estás en la zona VIP o en las localidades más baratas: igual puedes remar”.

    Los niños de una clase de jardín de infantes en Drammen, a unos 50 kilómetros de Oslo, se colocaron hombro con hombro y remaron. La escuela publicó el video en Instagram, donde lo compartió la estrella de la selección noruega, Erling Haaland.

    En una residencia de ancianos a las afueras de Trondheim, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, los residentes programaron sus despertadores para las 2 de la madrugada del miércoles pasado para ver el partido contra Senegal. Se pusieron gorros vikingos y remaron antes de que comenzara el partido.

    Para Gerd Lie, de 90 años, ha sido fascinante seguir la trayectoria del equipo. “Ya lo están consiguiendo”, dijo. “Por fin”.

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