"¡Ro!": qué significa el grito de los noruegos cuando reman, el festejo viral del Mundial

Con remos imaginarios en mano y vociferaciones sincronizadas, los aficionados al fútbol de Noruega han remado a lo largo de este Mundial como si fueran conquistadores vikingos de hace mil años que pilotaran una nave de guerra.
Se trata del festejo viral de la selección sensación.
Con remos imaginarios en mano y vociferaciones sincronizadas, los aficionados al fútbol de Noruega han remado a lo largo de este Mundial como si fueran conquistadores vikingos de hace mil años que pilotaran una nave de guerra.
El grito característico de los aficionados, conocido como el “remo vikingo” —en el que se balancean hacia atrás y hacia delante al unísono mientras corean “¡Ro!”— se ha convertido en todo un fenómeno, en paralelo a la mejor participación de Noruega en un Mundial en casi tres décadas.
Ese enérgico “¡Ro!” significa "¡rema!".
Han remado en estadios de Boston y East Rutherford, Nueva Jersey. Han remado en Times Square. En su país, los noruegos han remado en colegios y residencias de ancianos, e incluso en el Parlamento, donde el primer ministro se unió al grito.
“Somos un país pequeño y todo el mundo puede participar”, dijo Trond Sveva, que ha estado remando frente al televisor de su casa mientras veía los partidos de Noruega.
Los niños de una clase de jardín de infantes en Drammen, a unos 50 kilómetros de Oslo, se colocaron hombro con hombro y remaron. La escuela publicó el video en Instagram, donde lo compartió la estrella de la selección noruega, Erling Haaland.
En una residencia de ancianos a las afueras de Trondheim, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, los residentes programaron sus despertadores para las 2 de la madrugada del miércoles pasado para ver el partido contra Senegal. Se pusieron gorros vikingos y remaron antes de que comenzara el partido.
Para Gerd Lie, de 90 años, ha sido fascinante seguir la trayectoria del equipo. “Ya lo están consiguiendo”, dijo. “Por fin”.