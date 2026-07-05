    • 5 de julio de 2026 - 21:30

    Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación: "Lo intenté, pero se acabó"

    El crack brasileño cerró su etapa con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos con la Verdeamarela, la mayor cifra goleadora en la historia.

    Neymar convirtió de penal en el minuto 99, su noveno gol en Copas del Mundo, pero el descuento no alcanzó para revertir la derrota ante Noruega

    Neymar convirtió de penal en el minuto 99, su noveno gol en Copas del Mundo, pero el descuento no alcanzó para revertir la derrota ante Noruega

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las lágrimas de Neymar Jr. tras el pitazo final en el estadio de Nueva York no necesitaron traducción. El delantero del Santos se despidió de la selección de Brasil de la misma manera en que llegó a ella: en ese mismo escenario, con la camiseta verde y amarilla puesta y una derrota que dolió. El máximo goleador de la historia de la Verdeamarela anunció su retiro de la selección mayor después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, con un marcador de 2-1. En su carrera registró 80 goles en 130 partidos con el Scratch.

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    Minutos después del final del partido, en diálogo con Globo Esporte TV, el número 10 brasileño fue directo: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”. La referencia no era casual. Su debut con la selección absoluta se produjo el 10 de agosto de 2010 en ese mismo estadio MetLife de Nueva Jersey, en un amistoso ante Estados Unidos bajo el mando del entonces entrenador Mano Menezes.

    Tenía 18 años y anotó de cabeza a los 28 minutos del primer tiempo. Brasil ganó 2-0. Dieciséis años después, volvió al mismo lugar para despedirse.

    El partido ante Noruega fue, para Neymar, un reflejo de su último tramo en la selección. El delantero entró al campo recién al minuto 67 del segundo tiempo, en lugar de Gabriel Martinelli, con el marcador aún en 0-0. No logró gravitar en el desarrollo del encuentro.

    Fue en el tiempo adicional, ya con el 2-0 a favor de los nórdicos, cuando Leo Ostigaard le dio un codazo a Casemiro dentro del área y el árbitro Ismail Elfath señaló penal. Neymar lo convirtió con precisión para el 1-2 definitivo, su noveno gol en Copas del Mundo, pero el descuento llegó demasiado tarde.

    Esa anotación desde los doce pasos fue también la última de su carrera con la selección mayor. Con ella, Neymar cerró su historial mundialista con goles en los cuatro torneos que disputó: 4 en Brasil 2014, 2 en Rusia 2018, 2 en Qatar 2022 y 1 en Norteamérica 2026.

    La derrota ante Noruega representó la peor campaña del equipo brasileño desde el Mundial de Italia 1990, y Neymar fue el segundo jugador brasileño en participar en cuatro Mundiales sin ganar ninguno, después de Thiago Silva.

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