Noruega dio el golpe, eliminó a Brasil y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026

Brasil sufrió uno de los golpes más duros de los últimos años. En un partido que parecía encaminado al alargue, Noruega fue letal en el tramo decisivo, venció 2-1 a la Verdeamarela y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a una actuación estelar de Erling Haaland.
El conjunto europeo dominó la posesión desde el inicio y avisó apenas a los dos minutos con un gol de Patrick Berg que fue anulado por fuera de juego. Brasil, por su parte, apostó a los contragolpes y tuvo la gran oportunidad de adelantarse a los 12 minutos, cuando el VAR sancionó un penal por una infracción sobre Matheus Cunha. Sin embargo, Örjan Nyland se convirtió en figura al detener el remate de Bruno Guimarães.
El arquero noruego volvió a lucirse durante la primera etapa con intervenciones decisivas frente a Gabriel Martinelli y Vinícius Júnior, mientras que Alisson también respondió con una gran atajada sobre Martin Odegaard para sostener el 0-0 antes del descanso.
En el complemento, Carlo Ancelotti movió el banco con los ingresos de Endrick y Neymar para darle mayor peso ofensivo al equipo brasileño. Brasil generó algunas situaciones claras, pero volvió a encontrarse con un inspirado Nyland, que evitó el gol de Rayan y luego realizó una espectacular salvada ante Casemiro.
Noruega también tuvo sus oportunidades y, tras un aviso de Andreas Schjelderup que obligó a otra gran respuesta de Alisson, encontró el premio a los 79 minutos. Haaland apareció en el área y ganó de cabeza para romper el cero y poner el 1-0.
Con Brasil completamente lanzado al ataque, los espacios aparecieron y el goleador del Manchester City volvió a castigar. A los 89 minutos recibió en la frontal del área y sacó un potente remate rasante que dejó sin respuestas a Alisson para sentenciar el 2-0.
La Verdeamarela reaccionó demasiado tarde. En tiempo de descuento, el árbitro sancionó un penal por un codazo de Leo Østigård sobre Casemiro y Neymar descontó desde los doce pasos para poner el 2-1 definitivo, aunque ya no hubo tiempo para la remontada.
Con esta victoria, Noruega firma una de las mayores sorpresas del Mundial 2026, elimina a uno de los máximos candidatos al título y se instala entre los ocho mejores del certamen, con Haaland como gran figura y Nyland como el héroe silencioso de una noche inolvidable.