Una tormenta alteró los planes de la Selección argentina tras la ajustada clasificación ante Cabo Verde

La preparación de la Selección argentina para el cruce de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto sufrió un contratiempo inesperado. Las fuertes tormentas eléctricas que afectaron a Miami obligaron a modificar el cronograma previsto por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y el plantel no pudo entrenarse en el campo de juego.

Scaloni tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde: "Esto es Argentina y nosotros lo entendemos, no hay nada fácil"

El combinado nacional tenía programada una práctica regenerativa este sábado por la mañana en el Florida Blue Training Center, predio de Inter Miami. Inicialmente, el inicio del entrenamiento se retrasó media hora debido a las condiciones meteorológicas, pero la persistente actividad eléctrica terminó obligando a cancelar definitivamente los trabajos al aire libre.

Cuando el plantel ya había llegado al complejo deportivo, una intensa lluvia acompañada por descargas eléctricas llevó al cuerpo técnico a cambiar los planes. En lugar de realizar ejercicios en la cancha, los futbolistas llevaron adelante tareas físicas y de recuperación en el gimnasio.

La propia cuenta oficial de la Selección argentina confirmó la modificación del cronograma: "Debido a las tormentas eléctricas, el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de Inter Miami".

La práctica estaba destinada principalmente a recuperar energías luego del exigente triunfo ante Cabo Verde, un encuentro que se extendió durante 120 minutos y dejó un importante desgaste físico en varios jugadores.

Ahora, el equipo volverá a entrenarse este domingo, nuevamente en Miami y a puertas cerradas. El lunes realizará la última práctica antes de viajar a Atlanta, donde el martes disputará el encuentro frente a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium. Ese mismo día, Lionel Scaloni ofrecerá la conferencia de prensa oficial junto a uno de sus futbolistas, como establece el protocolo de la FIFA.

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Un plantel con desgaste físico trabajó en el gimnasio del Inter Miami

El esfuerzo realizado en la clasificación frente a Cabo Verde dejó secuelas en varios integrantes del plantel. Nahuel Molina y Facundo Medina terminaron con molestias físicas, mientras que Enzo Fernández sufrió fuertes calambres durante el encuentro.

"Me acalambré y seguí con ayuda de los electrolitos para poder terminar el partido", explicó el mediocampista tras la victoria.

Por su parte, Scaloni también hizo referencia al desgaste que implicó disputar el tiempo suplementario.

"Es por la prórroga. Hasta el tiempo reglamentario el equipo estaba bien. Ahora hay que descansar porque tenemos que volver a jugar en tres días y medio. Cuando más necesitás descansar, menos tiempo tenés", expresó el entrenador.

Respecto a Facundo Medina, el DT explicó que finalizó muy fatigado debido al intenso trabajo ofensivo que realizó durante el partido, aunque aclaró que terminó en buenas condiciones.

Con varias cargas físicas por administrar y poco margen de recuperación, el cuerpo técnico aprovechará las próximas prácticas para definir el equipo que buscará el pase a los cuartos de final frente a un Egipto que también llega con un gran desgaste tras eliminar a Australia en la definición por penales.