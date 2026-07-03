Argentina sufrió, venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y avanzó a octavos del Mundial 2026

Argentina tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para seguir en carrera en el Mundial 2026 . En un partido cargado de emociones, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde tras el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá con Egipto, que horas antes había eliminado a Australia por penales.

Scaloni tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde: "Esto es Argentina y nosotros lo entendemos, no hay nada fácil"

El encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, comenzó con una Argentina dominadora desde la posesión, aunque con dificultades para romper el orden defensivo del conjunto africano. La primera gran aparición llegó a los 27 minutos, cuando Lionel Messi recibió un pase magistral de Lisandro Martínez desde mitad de cancha y definió con la cara externa del pie izquierdo para marcar un verdadero golazo y poner el 1-0.

Con la ventaja, la Albiceleste manejó el trámite hasta el descanso, aunque sin lograr ampliar la diferencia. En el complemento, el desarrollo cambió. Cabo Verde adelantó sus líneas y encontró el empate a los 58 minutos gracias a Deroy Duarte , quien culminó una gran jugada colectiva con un remate que se desvió en Lisandro Martínez y dejó sin chances a Emiliano "Dibu" Martínez.

Argentina respondió con varias situaciones claras, pero se encontró con una actuación sobresaliente del arquero Vozinha. El experimentado guardameta le ganó un mano a mano a Messi, desvió un potente tiro libre del capitán y también respondió ante Enzo Fernández, sosteniendo el empate hasta el final de los 90 minutos.

En el tiempo suplementario volvió a golpear la Selección. Apenas comenzada la prórroga, Lisandro Martínez aprovechó una pelota suelta dentro del área y sacó un potente derechazo para establecer el 2-1.

Sin embargo, cuando parecía que el conjunto argentino encaminaba la clasificación, apareció Sidny Lopes Cabral con un espectacular remate al ángulo desde la puerta del área para volver a igualar el marcador a los 102 minutos y llevar el suspenso hasta los instantes finales.

El desahogo llegó a diez minutos del cierre del alargue. Lionel Messi ejecutó un córner desde la izquierda, Cristian "Cuti" Romero ganó de cabeza en el área y, tras un desvío en un defensor, la pelota terminó dentro del arco de Vozinha para decretar el 3-2 definitivo.

En los minutos finales, Cabo Verde buscó una última reacción, pero apareció el Dibu Martínez con una gran atajada ante un peligroso tiro libre de Lopes Cabral y otra intervención en un centro sobre el cierre para asegurar la clasificación argentina.

Con sufrimiento, personalidad y otra actuación decisiva de Messi, autor de un gol y asistente en la jugada del tanto decisivo, la Selección dejó atrás un exigente escollo y ahora afrontará un nuevo desafío frente a Egipto, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.