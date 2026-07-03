Así se vivió el partido de Argentina en Veladero, a más de 4.000 metros de altura

Trabajadores de la mina sanjuanina siguieron el partido en una pantalla gigante instalada en el campamento y alentaron a la Selección desde plena Cordillera de los Andes.

Mientras millones de argentinos siguieron el partido desde sus casas, bares o plazas, en plena Cordillera de los Andes hubo un escenario muy particular para vivir la pasión por la Selección Argentina. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, los trabajadores de Veladero se reunieron para alentar a la Albiceleste en el Mundial 2026.

En el campamento minero, ubicado en el departamento Iglesia, una pantalla gigante fue el punto de encuentro para decenas de operarios que, durante una pausa en sus tareas, compartieron el partido en un clima de expectativa y entusiasmo.

La imagen refleja el momento en que los trabajadores, muchos de ellos aún con su indumentaria de seguridad, siguieron cada jugada del encuentro con la atención puesta en la pantalla. El silencio en las acciones más tensas y los festejos en los momentos decisivos demostraron que la pasión por el fútbol también se vive en uno de los lugares más altos y remotos de San Juan.

La iniciativa permitió que quienes cumplen turnos en la mina no se perdieran el compromiso mundialista y pudieran compartir un momento de camaradería en medio de la rutina laboral.