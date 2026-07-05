    • 5 de julio de 2026 - 19:52

    Quién es Orjan Nyland, el arquero sin club que con atajadas inolvidables brilló en Noruega vs Brasil

    Atajó un penal en el empate, metió un manotazo imposible para sostener el triunfo y fue, junto a Haaland, el gran responsable del histórico 2-1 para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

    Orjan Nyland, el arquero de Noruega, fue figura ante Brasil.

    Orjan Nyland, el arquero de Noruega, fue figura ante Brasil.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Noruega dejó en el camino a Brasil al derrotarlo por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026 y uno de los grandes responsables de la histórica victoria fue Orjan Nyland, el arquero del seleccionado nórdico, quien curiosamente hoy no tiene club luego de quedar libre de Sevilla.

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    Nyland, de 35 años, fue fundamental durante todo el encuentro que se desarrolló en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey y la primera gran intervención la realizó cuando apenas se jugaba un cuarto de hora.

    Brasil tuvo un penal que el árbitro Ismail Elfath cobró vía VAR y se encargó Bruno Guimaraes: el mediocampista de Newcastle eligió la izquierda del arquero, quien fue ahí y se quedó con el débil remate para sostener el 0-0.

    Nyland tuvo un pasado como esquiador y también como arquero de handball, una experiencia que sin dudas trasladó al fútbol por la manera en la que realizó varias de sus atajadas frente a Brasil.

    Su carrera comenzó en Hødd, siguió en Molde y luego del paso por Ingolstadt tuvo su experiencia en Aston Villa, antes de la llegada de Emiliano Martínez, con el que consiguió el ascenso a la Premier League.

    En Aston Villa estuvo un par de temporada para pasar al Norwich City, su presencia en Inglaterra continuó en Bournemouth y Reading y pasó al Leipzig de Alemania. Luego le llegó el turno de Sevilla, en donde estuvo hasta este semestre y ahora tendrá que buscar un nuevo destino debido a que quedó con el pase en su poder.

    Nyland fue clave con sus atajadas también en el segundo tiempo cuando el encuentro continuaba en cero y ya con la victoria parcial de Noruega por el primer tanto de Erling Haaland, realizó una de las atajadas que estarán dentro de las mejores de la Copa del Mundo.

    A falta de seis minutos y con un Brasil volcado en ataque, David Moller Wolfe intentó rechazar y no hizo otra cosa que tirar la pelota hacia su propio arco, que terminó en el 1-1 porque Nyland tuvo una reacción sensacional.

    Después de participar en los seleccionados juveniles de su país, Nyland fue convocado por primera a la mayor en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil contra Chipre y Suiza, en septiembre de 2013. Su debut llegó un par de meses después en un amistoso contra Escocia, el 20 de noviembre, en el estadio de Molde, el Aker Stadion.

    De 1.92 metros, Nyland fue campeón de la Copa de Noruega con Hødd, de la Liga local con Molde y de la Copa de Alemania con Leipzig. El arquero noruego representó en 75 oportunidades a su selección.

    La tarde histórica que recordará por siempre la cerró con un duelo verbal con Neymar, en la previa del penal que el brasileño transformó en el gol en el descuento para ponerle suspenso al cierre del triunfo noruego.

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