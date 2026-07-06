México luchó hasta el final, pero Inglaterra lo eliminó del Mundial

El Tri reaccionó dos veces, aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Quansah, pero no logró evitar la caída en los octavos de final. Inglaterra enfrentará a Noruega.

México se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto. En un partido cargado de emociones en el Estadio Azteca, el seleccionado local cayó por 3-2 frente a Inglaterra y quedó eliminado en los octavos de final, pese a protagonizar una gran reacción y jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre de más.

El encuentro, que comenzó con una hora de retraso debido a una tormenta eléctrica sobre Ciudad de México, tuvo un arranque demoledor para los ingleses. Jude Bellingham silenció al público con dos goles en apenas 98 segundos: primero conectó un cabezazo a los 36 minutos y, dos minutos después, definió tras una asistencia de Harry Kane para poner el 2-0. Cuando parecía que Inglaterra tenía el partido bajo control, Julián Quiñones descontó antes del descanso y devolvió la ilusión al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El panorama cambió aún más a los 54 minutos, cuando el defensor Jarell Quansah fue expulsado por una dura infracción, dejando a Inglaterra con diez futbolistas. Sin embargo, lejos de replegarse, el equipo europeo encontró un nuevo golpe gracias a un penal convertido por Harry Kane para establecer el 3-1.

México no bajó los brazos y volvió a meterse en partido con otro penal, esta vez ejecutado con precisión por Raúl Jiménez a los 69 minutos. Con el marcador 3-2 y la ventaja numérica, los aztecas empujó durante el tramo final en busca del empate.