    • 6 de julio de 2026 - 21:54

    Nolito Romero brindará una clínica internacional de hockey sobre patines en San Juan

    El hockista de la Selección argentina encabezará una capacitación para jugadores y arqueros, tanto en la rama masculina como femenina. La clínica será en el Velódromo Vicente Chancay.

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    Por Vanessa Chaparro

    San Juan volverá a convertirse en un punto de encuentro para el hockey sobre patines con la realización de una clínica internacional a cargo de Nolito Romero, una de las figuras más reconocidas de la disciplina a nivel nacional e internacional y actual jugador del Sporting de Portugal.

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    La capacitación se desarrollará del 13 al 17 de julio en el Velódromo Vicente Chancay y estará destinada a jugadores y arqueros, tanto de la rama masculina como femenina, con el objetivo de perfeccionar aspectos técnicos, tácticos y de formación dentro de la disciplina.

    De acuerdo con la organización, la convocatoria ha tenido una gran respuesta y solo quedan siete lugares disponibles para quienes deseen participar de la experiencia.

    Romero, con una amplia trayectoria en el hockey sobre patines y una de las figuras de la Selección argentina de hockey sobre patines, compartirá durante cinco jornadas sus conocimientos y experiencias con deportistas de distintas edades, en una propuesta que apunta al desarrollo individual y colectivo de los participantes.

    Los interesados en inscribirse o solicitar mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 2645020337 y 2645602121.

    La clínica representa una nueva oportunidad para que jugadores y arqueros sanjuaninos continúen perfeccionándose de la mano de uno de los referentes del hockey sobre patines, deporte que tiene a San Juan como una de sus principales plazas a nivel nacional e internacional.

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