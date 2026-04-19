Nicolás Tivani, campeón y emocionado: "Es algo que soñé durante años"

El sanjuanino Nicolás Tivani, del equipo Aviludo Louletano, celebró su consagración en Río Cuarto y destacó el esfuerzo detrás del título argentino.

Nicolás Tivani en lo más alto del podio. El ciclista pocitano que compite en Europa sumó la estrellita que le faltaba a su exitosa carrera deportiva. FOTO Y VIDEO: PRENSA UCRA

Tras una actuación memorable en Río Cuarto, Nicolás Tivani compartió su emoción después de consagrarse campeón argentino. El ciclista sanjuanino, que compite para el equipo Aviludo Louletano y que llegó desde Portugal para el Argentino, se mostró visiblemente conmovido por haber alcanzado un objetivo que venía persiguiendo desde hace años.

Con la medalla dorada colgada al cuello y aún recuperando el aliento tras el enorme desgaste físico, Tivani destacó la dureza de la competencia y el sacrificio que implicó llegar en ese nivel. En sus palabras, dejó en claro que no se trató solo de una carrera más, sino de una meta largamente soñada. “No lo puedo creer, es algo que soñé durante muchísimo tiempo”, expresó. Además, remarcó la dureza de la competencia y el sacrificio previo: "Fue una carrera durísima, hubo que pelear cada vuelta, pero nunca dejé de confiar”.

El sanjuanino valoró el camino recorrido, los entrenamientos y el esfuerzo sostenido en el tiempo, además del respaldo de su entorno, elementos que fueron clave para alcanzar la consagración. También remarcó el orgullo de poder representar a la Argentina y vestir los colores nacionales tras quedarse con el título.

La escena refleja la intensidad del momento: el cansancio, la felicidad y la satisfacción de haber logrado lo que tanto buscó. En Río Cuarto, Tivani no solo ganó una carrera, sino que completó su historia deportiva con la conquista más deseada. “Hay mucho trabajo detrás de esto, sacrificio, mi familia y mi equipo fueron fundamentales”. En ese sentido, valoró especialmente poder vestir los colores nacionales: “Ser campeón argentino es un orgullo enorme, ahora voy a poder llevar esta camiseta por el mundo”.