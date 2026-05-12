    • 12 de mayo de 2026 - 22:55

    Por qué recomiendan darle zanahorias hervidas con huevo duro a los perros

    Veterinarios explican que esta combinación puede aportar proteínas, vitaminas y nutrientes beneficiosos para la digestión y el bienestar general de las mascotas si se ofrece de manera ocasional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los dueños de perros suelen buscar formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre las opciones que más generan interés está la zanahoria hervida con huevo duro. Aunque muchas personas lo ofrecen como comida casera ocasional, también existe curiosidad sobre cada cuánto se puede dar y por qué algunos veterinarios lo recomiendan.

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    Según expertos en nutrición canina y veterinarios consultados por portales especializados como PetMD y American Kennel Club (AKC), la zanahoria hervida con huevo duro puede incorporarse de manera puntual a la alimentación de un perro, siempre que se prepare de forma correcta y no reemplace el alimento balanceado.

    Para qué sirve darle zanahoria hervida con huevo duro a tu perro

    La zanahoria y el huevo duro aportan nutrientes beneficiosos para los perros. Veterinarios y especialistas citados por PetMD y American Kennel Club (AKC) señalan que, ofrecidos de forma ocasional, pueden brindar beneficios como:

    • Aportar vitaminas y antioxidantes que favorecen el sistema inmunológico.
    • Contribuir a la salud muscular gracias a las proteínas del huevo.
    • Favorecer la digestión, ya que la zanahoria hervida es suave y fácil de digerir.
    • Ayudar a generar saciedad con alimentos naturales y bajos en grasa.
    • Estimular el apetito en perros inapetentes por su sabor y textura.

    En general, los veterinarios recomiendan esta combinación como complemento ocasional o como parte de una dieta blanda transitoria, en especial ante molestias digestivas leves.

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    Precauciones antes de darle zanahoria hervida con huevo duro a tu perro. (Foto: Adobe Stock)

    Precauciones antes de darle zanahoria hervida con huevo duro a tu perro. (Foto: Adobe Stock)

    Precauciones antes de darle zanahoria hervida con huevo duro a tu perro

    Si bien se trata de una preparación sencilla, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

    • Hervir bien la zanahoria y cortarla en trozos pequeños para facilitar la digestión.
    • Cocinar completamente el huevo y ofrecerlo siempre duro, nunca crudo.
    • Dar porciones pequeñas y de forma ocasional, no como comida diaria.
    • Evitar agregar sal, aceite, manteca o condimentos.
    • No reemplazar el alimento balanceado, ya que esta comida casera no cubre todos los nutrientes necesarios.

    Los especialistas coinciden en que la zanahoria hervida con huevo duro puede ser útil en situaciones puntuales, pero siempre debe integrarse a una dieta equilibrada y supervisada por un veterinario.

    Darle zanahoria hervida con huevo duro a tu perro puede ser una opción válida como complemento ocasional o dieta blanda temporal, sobre todo cuando el animal necesita una comida nutritiva, suave y fácil de digerir. La clave está en la moderación, la correcta preparación y el asesoramiento veterinario para garantizar una alimentación segura y saludable.

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