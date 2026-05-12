    • 12 de mayo de 2026 - 22:57

    Tip: rociar té de manzanilla en las plantas del jardín en otoño

    Puede ayudar a prevenir hongos, proteger brotes delicados y mantener las plantas más saludables durante los meses fríos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El té de manzanilla es una de las infusiones más utilizadas en el hogar por sus propiedades calmantes y digestivas. Sin embargo, en los últimos años también comenzó a ganar popularidad en el mundo de la jardinería por un motivo particular: muchos especialistas recomiendan rociarlo sobre las plantas del jardín para ayudarlas a enfrentar los cambios de temperatura y humedad típicos del otoño.

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    En este marco, expertos en jardinería ecológica y cuidado natural de las plantas señalaron un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: rociar té de manzanilla en las plantas para prevenir hongos, fortalecer los brotes y protegerlas durante la temporada otoñal.

    Por qué el té de manzanilla es clave para cuidar las plantas en otoño

    La manzanilla contiene compuestos naturales con propiedades antifúngicas y antibacterianas suaves, como flavonoides y aceites esenciales. Estudios vinculados a la botánica y el cultivo orgánico demostraron que estas sustancias pueden ayudar a prevenir la aparición de hongos superficiales y proteger plantas sensibles en ambientes húmedos.

    Además, el té de manzanilla ayuda a mantener las hojas limpias y favorece un entorno menos propenso a enfermedades durante el otoño, una época en la que la humedad y las bajas temperaturas pueden afectar el jardín. Desde el punto de vista práctico, especialistas en jardinería natural explican que:

    • Ayuda a prevenir la aparición de hongos en hojas y tallos.
    • Protege brotes jóvenes y plantas delicadas.
    • Contribuye a mantener el jardín saludable durante el otoño.
    • Es una alternativa natural sin productos químicos agresivos.

    De esta manera, se convierte en una opción accesible y fácil de aplicar para cuidar las plantas del jardín durante los meses más fríos.

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    Por qué el té de manzanilla es clave para cuidar las plantas en otoño. (Foto: Freepik)

    Por qué el té de manzanilla es clave para cuidar las plantas en otoño. (Foto: Freepik)

    Los beneficios de rociar té de manzanilla en las plantas del jardín

    • Ayuda a prevenir hongos: actúa como protector natural frente a la humedad.
    • Protege plantas delicadas: en especial brotes jóvenes y semillas.
    • Mantiene las hojas más limpias: reduce la acumulación de residuos.
    • No contiene químicos agresivos: es seguro para jardines y huertas.
    • Es económico y fácil de preparar: solo se necesita agua y manzanilla.

    Paso a paso: cómo usar té de manzanilla en las plantas

    • Prepará una infusión de manzanilla y dejala enfriar por completo.
    • Colocá el líquido en un rociador limpio.
    • Pulverizá suave hojas, tallos y la superficie de la tierra.
    • Aplicá durante la mañana o al atardecer.
    • Repetí el procedimiento una o dos veces por semana.

    Este truco casero suele recomendarse especialmente en otoño, cuando las plantas están más expuestas a la humedad, los cambios bruscos de temperatura y la aparición de hongos.

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