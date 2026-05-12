    • 12 de mayo de 2026 - 22:53

    Chau a las billeteras tradicionales: la opción antirrobo que es tendencia

    Conocé la alternativa más compacta, segura y moderna que gana popularidad año a año.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si bien las billeteras existen hace décadas y son uno de los objetos más usados para llevar plata, tarjetas y documentos, poco a poco empiezan a perder terreno frente a alternativas más modernas. En ese contexto, aparece una opción antirrobo y más compacta que gana cada vez más popularidad.

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    Se trata de los porta tarjetas con protección RFID. Este modelo permite llevar tarjetas, documentos y plata de manera mucho más compacta y cómoda, sin ocupar mucho espacio en el bolsillo, la cartera o la mochila.

    Además, la tecnología que traen incluida protege las tarjetas contactless de posibles lecturas no autorizadas. Este sistema funciona mediante una capa metálica que bloquea las señales externas e impide que accedan a los datos de las tarjetas o documentos.

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    Los porta tarjetas con protección RFID ganaron popularidad en los últimos años. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Los porta tarjetas con protección RFID ganaron popularidad en los últimos años. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Qué ventajas tienen los porta tarjetas

    Entre sus principales ventajas, se destacan:

    • Ocupan menos espacio: son más chicos y livianos que una billetera tradicional.
    • Protegen las tarjetas: evitan posibles lecturas no autorizadas.
    • Son más cómodos: entran fácil en bolsillos, carteras o mochilas.
    • Ayudan a llevar solo lo necesario: permiten ordenar mejor tarjetas, documentos y efectivo.
    • Tienen diseños modernos: muchos modelos son minimalistas, rígidos y resistentes.

    Gracias al crecimiento de las billeteras virtuales y a la reducción del uso de efectivo, estos porta tarjetas comenzaron a popularizarse cada vez más. Además, sus diseños minimalistas, cómodos y fáciles de transportar los convirtieron en una tendencia en 2026.

    Al no ser necesario llevar tanta plata encima, los porta tarjetas facilitan considerablemente la rutina: permiten transportar únicamente lo indispensable, como tarjetas, documentos y un poco de efectivo ante cualquier emergencia.

    Cuáles son las características de los modelos más modernos

    • Protección RFID/NFC: bloquea posibles lecturas no autorizadas.
    • Sistema desplegable: permite sacar las tarjetas de forma rápida.
    • Diseño compacto: ocupa menos espacio que una billetera tradicional.
    • Materiales resistentes: muchos modelos son de aluminio, acero o fibra de carbono.
    • Espacio para efectivo: algunos incluyen una banda o compartimento para billetes.
    • Cierre seguro: ayuda a evitar que las tarjetas se salgan o se pierdan.

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    Estos modelos son mucho más compactos y cómodos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Estos modelos son mucho más compactos y cómodos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Por eso, aunque las billeteras tradicionales siguen siendo las más elegidas para llevar plata y tarjetas, los porta tarjetas compactos cada vez son más populares. Su tamaño reducido, su comodidad y la protección RFID los convierten en una opción práctica para quienes buscan llevar solo lo necesario de manera más segura.

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