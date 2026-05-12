    • 12 de mayo de 2026 - 22:47

    Para qué sirve rociar jugo de limón en las cortinas del living

    Especialistas en limpieza natural aseguran que este truco casero puede ayudar a neutralizar olores, aportar frescura al ambiente y mantener las telas en mejor estado por más tiempo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las cortinas del living están en contacto constante con polvo, humedad, humo, olores y partículas del ambiente. Con el tiempo, pueden acumular suciedad y perder frescura sin que muchas personas lo noten en la limpieza diaria.

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    En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero simple, económico y muy difundido: rociar jugo de limón en las cortinas del living para refrescarlas, neutralizar olores y ayudar a mantenerlas limpias por más tiempo.

    Por qué el jugo de limón es clave para refrescar las cortinas

    El limón contiene ácido cítrico, un compuesto con propiedades desengrasantes y neutralizadoras de olores ampliamente utilizado en la limpieza natural. Diversos especialistas en limpieza doméstica explican que el jugo de limón puede ayudar a eliminar aromas impregnados en las telas y aportar sensación de frescura.

    Además, el limón ayuda a remover pequeñas partículas de suciedad y residuos acumulados por el contacto con el ambiente.

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    Paso a paso: cómo aplicar jugo de limón en las cortinas. (Imagen generada con IA)

    Paso a paso: cómo aplicar jugo de limón en las cortinas. (Imagen generada con IA)

    Los beneficios de rociar jugo de limón en las cortinas del living

    • Neutraliza olores: ayuda a eliminar aromas a encierro, humo o humedad.
    • Refresca las telas: aporta sensación de limpieza natural.
    • Ayuda a reducir residuos superficiales: contribuye a mantener las cortinas limpias.
    • No deja aromas artificiales intensos: ofrece un perfume cítrico suave.
    • Es económico y fácil de aplicar: solo se necesita limón y agua.

    Paso a paso: cómo aplicar jugo de limón en las cortinas

    • Mezclá jugo de limón con agua en un rociador.
    • Probá primero en una pequeña parte de la tela.
    • Rociá suavemente las cortinas sin empaparlas.
    • Dejá secar con buena ventilación.
    • Repetí el procedimiento una o dos veces por semana.

    Este procedimiento se puede aplicar en ambientes cerrados o durante épocas húmedas, cuando las telas suelen absorber más olores.

    El jugo de limón en la limpieza del hogar: tres beneficios

    • Ayuda a neutralizar olores sin químicos agresivos.
    • Es una alternativa natural para refrescar telas y ambientes.
    • Contribuye a mantener superficies con aroma fresco y limpio.

    Gracias a estas propiedades, el jugo de limón es cada vez más recomendado para pequeñas rutinas de limpieza doméstica y mantenimiento del hogar. Además de ser fácil de conseguir, puede convertirse en un aliado práctico para mejorar la sensación de frescura en ambientes donde las telas acumulan olores y partículas del exterior.

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