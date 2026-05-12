Para qué sirve rociar jugo de limón en las cortinas del living

Las cortinas del living están en contacto constante con polvo, humedad, humo, olores y partículas del ambiente. Con el tiempo, pueden acumular suciedad y perder frescura sin que muchas personas lo noten en la limpieza diaria.

Tip: rociar té de manzanilla en las plantas del jardín en otoño

Para qué sirve colgar piñas de pino en el balcón en otoño e invierno

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero simple, económico y muy difundido: rociar jugo de limón en las cortinas del living para refrescarlas, neutralizar olores y ayudar a mantenerlas limpias por más tiempo.

El limón contiene ácido cítrico , un compuesto con propiedades desengrasantes y neutralizadoras de olores ampliamente utilizado en la limpieza natural. Diversos especialistas en limpieza doméstica explican que el jugo de limón puede ayudar a eliminar aromas impregnados en las telas y aportar sensación de frescura.

Además, el limón ayuda a remover pequeñas partículas de suciedad y residuos acumulados por el contacto con el ambiente.

image Paso a paso: cómo aplicar jugo de limón en las cortinas. (Imagen generada con IA)

Los beneficios de rociar jugo de limón en las cortinas del living

Neutraliza olores : ayuda a eliminar aromas a encierro, humo o humedad.

: ayuda a eliminar aromas a encierro, humo o humedad. Refresca las telas : aporta sensación de limpieza natural.

: aporta sensación de limpieza natural. Ayuda a reducir residuos superficiales : contribuye a mantener las cortinas limpias.

: contribuye a mantener las cortinas limpias. No deja aromas artificiales intenso s: ofrece un perfume cítrico suave.

s: ofrece un perfume cítrico suave. Es económico y fácil de aplicar: solo se necesita limón y agua.

Paso a paso: cómo aplicar jugo de limón en las cortinas

Mezclá jugo de limón con agua en un rociador.

en un rociador. Probá primero en una pequeña parte de la tela .

. Rociá suavemente las cortinas sin empaparlas.

sin empaparlas. Dejá secar con buena ventilación .

. Repetí el procedimiento una o dos veces por semana.

Este procedimiento se puede aplicar en ambientes cerrados o durante épocas húmedas, cuando las telas suelen absorber más olores.

El jugo de limón en la limpieza del hogar: tres beneficios

Ayuda a neutralizar olores sin químicos agresivos.

sin químicos agresivos. Es una alternativa natural para refrescar telas y ambientes.

para refrescar telas y ambientes. Contribuye a mantener superficies con aroma fresco y limpio.

Gracias a estas propiedades, el jugo de limón es cada vez más recomendado para pequeñas rutinas de limpieza doméstica y mantenimiento del hogar. Además de ser fácil de conseguir, puede convertirse en un aliado práctico para mejorar la sensación de frescura en ambientes donde las telas acumulan olores y partículas del exterior.