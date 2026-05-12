Para qué sirve rociar jugo de limón en las cortinas del living

Las cortinas del living están en contacto constante con polvo, humedad, humo, olores y partículas del ambiente. Con el tiempo, pueden acumular suciedad y perder frescura sin que muchas personas lo noten en la limpieza diaria.
Especialistas en limpieza natural aseguran que este truco casero puede ayudar a neutralizar olores, aportar frescura al ambiente y mantener las telas en mejor estado por más tiempo.
Las cortinas del living están en contacto constante con polvo, humedad, humo, olores y partículas del ambiente. Con el tiempo, pueden acumular suciedad y perder frescura sin que muchas personas lo noten en la limpieza diaria.
En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero simple, económico y muy difundido: rociar jugo de limón en las cortinas del living para refrescarlas, neutralizar olores y ayudar a mantenerlas limpias por más tiempo.
El limón contiene ácido cítrico, un compuesto con propiedades desengrasantes y neutralizadoras de olores ampliamente utilizado en la limpieza natural. Diversos especialistas en limpieza doméstica explican que el jugo de limón puede ayudar a eliminar aromas impregnados en las telas y aportar sensación de frescura.
Además, el limón ayuda a remover pequeñas partículas de suciedad y residuos acumulados por el contacto con el ambiente.
Este procedimiento se puede aplicar en ambientes cerrados o durante épocas húmedas, cuando las telas suelen absorber más olores.
Gracias a estas propiedades, el jugo de limón es cada vez más recomendado para pequeñas rutinas de limpieza doméstica y mantenimiento del hogar. Además de ser fácil de conseguir, puede convertirse en un aliado práctico para mejorar la sensación de frescura en ambientes donde las telas acumulan olores y partículas del exterior.